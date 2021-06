Pääministeri Marin on tärkeällä asialla

Keskustelu metsistä ja niiden käytöstä käy aina vain kuumemmaksi sekä kotimassa että EU:ssa. Toiveet siitä, että suomalaisten viestit EU:n suuntaan olisivat samansuuntaisia, eivät ole toteutuneet. Päinvastoin. Viestinviejiä suomalaisen metsänhoidon "huonoudesta" näyttää riittävän. Tuen hakeminen omille näkemyksilleen ulkomailta – tällä kertaa EU:sta – on tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä.

Suomessa kuukausi sitten vieraillut liettualainen ympäristökomisaari Virginijus Sinkevičius kyseenalaisti suomalaisen metsätalouden kestävyyden, koska Suomen tiedot metsäluonnon monimuotoisuudesta ovat hänen mielestään huolestuttavia. (MT 6.5.)

Yhteisen kannan muodostaminen näyttää olevan todella vaikeaa myös hallituspuolueiden kesken. Viikonloppuna vihreät arvostelivat rajusti pääministeri Sanna Marinin (sd.) toimintaa metsäasioissa. Vihreiden mielestä pääministeri on toiminut vastoin eduskunnalle kerrottua hallituksen linjaa neuvotellessaan Brysselissä. (mt.fi 1.6.)

Vihreiden europarlamentaarikon Ville Niinistön mielestä Suomi on lobannut vain ympäristövaatimusten heikentämisen puolesta. Vaikka hallitus on linjannut eduskunnalle, että metsien käyttöä ohjataan luonnolle paremmaksi, EU-komissiolle vietävä viesti on Niinistön mukaan päinvastainen.

Niinistön kantaa voisi pitää yksittäisenä europarlamentaarikon mielipiteenä, mutta myös kansanedustaja Satu Hassin (vihr.) mielestä pääministeri vie EU:lle eteenpäin linjaa, joka ei vastaa hallituksen eduskunnalle ilmoittamaa kantaa.

Hassi on eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja. Suuri valiokunta on niin sanottu EU-valiokunta, joka käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua pois lukien ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

On erittäin vakava asia, kun suuren valiokunnan puheenjohtajan mielestä pääministeri toimii EU:n huippukokouksessa vastoin hallituksen eduskunnalle ilmoittamaa linjaa.

Pääministeri Mariniin kohdistuvien syytösten taustalla on, että hän on huhtikuussa kirjelmöinyt yhdessä Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin kanssa kestävän rahoituksen luokittelusta, joka on tuomassa metsätaloudelle uutta byrokratiaa. Pääministerit toivoivat muutoksia muun muassa luonnonläheisen metsänhoidon termiin, josta ei ole olemassa selviä linjauksia EU:n sisällä. (MT 23.5.)

Pääministeri Sanna Marin (sd.) nosti esiin viime viikolla pidetyssä EU:n huippukokouksessa, että metsien monipuolinen merkitys tulee ottaa huomioon. Hänen mukaansa metsäsäädökseen tulee saada muutoksia, jotta se huomioisi Suomen erityispiirteitä metsäisenä maana.

Marin muistutti muita EU-päättäjiä, että metsät auttavat meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska niistä tehdään sellaisia tuotteita, jotka vähentävät päästöjä ja korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Koska EU:n metsiä koskeva säädösvalmistelu on erittäin monimutkaista, ei ole selvää mistä nyt on kysymys. MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen muistuttaa, että kestävän rahoituksen ekoluokittelusta ei ole olemassa vielä eduskunnan mielipidettä, joten vihreiden moitteet eivät pidä paikkaansa. Sen sijaan kestävän rahoituksen asetuksesta todetaan Suomen yleisenä kantana, että päätösvalta metsistä kuuluu jäsenmaille.

Hakkarainen arvioi, että pääministeri on lobannut rahoitusluokittelun niin kutsuttuja delegoituja säädöksiä, jotka poikkeavat reippaasti Suomen virallisesta linjauksesta.

Puolustaessaan suomalaista metsää ja koko metsäsektoria pääministeri Marin on oikealla ja tärkeällä asialla. Tässä työssä hän tarvitsee Brysselin pöydissä metsäasioista neuvotellessaan vahvan selkänojan kotimaasta. Suomen kannalta on tuhoisaa, jos selkänojaa ei edes hallituksesta löydy.

