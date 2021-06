Vihreät eristäytyy muista

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö on huomiota herättävän aktiivisesti rientänyt tukemaan puoluettaan kiivaana käyvässä kotimaisessa metsäkeskustelussa. Erityisesti Niinistön Twitter-kritiikin kohteena on pääministeri Sanna Marin (sd.), joka on asettunut puolustamaan suomalaista metsänhoitoa EU:ssa. Niinistö on pettynyt siihen, että Marin valitsi hallituksessa keskustan linjan.

Päähallituspuolueiden tavoitteena on yhdistää metsien talouskäyttö, hiilensidonta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen suomalaisen metsänhoidon perinteen pohjalta. Samalla Niinistö kuntavaalien alla profiloi vihreitä SDP:n edelle ympäristöasioissa. Eristäytymällä muista vihreät pystyy EU:ssa murentamaan kotimaista metsäpolitiikan konsensusta. Tämä voi käydä Suomelle kalliiksi,