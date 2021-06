Paikalliset poliitikot ansaitsevat ison arvon

Sunnuntain kuntavaalista on tulossa taas kerran mielenkiintoinen näytelmä. Vaikka kolmannes äänioikeutetuista on äänestänyt ennakkoon, moni kansalainen vielä pohtii omaa ehdokastaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valta Suomessa jakautuu aiempaa tasaisemmin eri puolueille. Suurten puolueiden aika näyttää ainakin hetkeksi olevan ohi.

Kuvaavaa on, että vaalivoittajaksi povattu kokoomus saattaa saada ykkössijan pienemmällä ääniosuudella kuin neljä vuotta sitten. Nyt ykköspaikkaan voi riittää noin 19 prosentin kannatus. Jos kokoomuksen ote pitää ennakoidulla tavalla loppuun asti, osa puolueväestäkin on hämmästynyt. Sen verran vaisuksi kokoomuksen oppositiopolitiikkaa on omissakin riveissä keväällä arvioitu.

Viime kuukausina kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuitenkin onnistunut pitämään puolueensa rivit suorassa. Se saattaa onnistua myös pääkaupunkiseudulla vahvistaman asemiaan vihreiden kannatuksen horjuessa. Silti kokoomuksen uudistusmielisten ja konservatiivien välillä kipunoi edelleen. Muun muassa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä pääkaupunkiseudulla kokoomuksen arvomaailma saattaa olla jakautuneempi kuin on arveltu.

Varmaa kokoomuksen valtakunnallinen ykköspaikka ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi Helsingissä maahanmuuttokysymyksiin edelleen tiukasti keskittyvä perussuomalaiset saattaa yllättää. Vaikka harva uskoo perussuomalaisten nousevan pääkaupunkiseudulla suurimmaksi ryhmäksi, puolueen äänimäärä voi olla huomattavan suuri.

Puolue on jo ehdokasasettelun osalta huomattavasti edellä neljän vuoden takaista tilannetta. Silti perussuomalaisten voi olla vaikea päästä eduskuntavaalikannatusta mittaavien parhaiden gallupiensa lukuihin.

Perussuomalaisten valtakunnan politiikasta tuttu hyökkäävä puhetapa ei aivan samalla tavalla toimi pienissä kunnissa, joissa asioiden hoitaminen vaatii huomattavan rakentavaa käytännönläheistä asennoitumista ja myös yhteistyötä muiden kanssa.

Joka tapauksessa oppositioasema valtakunnan politiikassa näyttää jälleen kerran auttavan myös kuntavaalissa.

Päähallituspuolueiden tilanne on tasaisempi kuin vielä korona-ajan pahimpina kuukausina näytti. Sosialidemokraattien puheenjohtajan Sanna Marinin lumovoima on kuitenkin haalistunut, kun koronaan kyllästynyt kansa haluaa hallitukseltaan jo olojen vapauttamista, työllisyyttä ja ratkaisuja pelottavaan velkaantumisvauhtiin.

Pääministerin aamiaisista syntynyt kohu varmasti näkyy myös SDP:n kannatuksessa, vaikka suuri osa suomalaisista varmasti katsoo Marinin sekä palkkansa että aamiaisetunsa ansainneen.

Altavastaajana vaaliin lähtevän keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on profiloitunut keväällä tiukan talouden puolustajana. Talouspolitiikalla on harvoin voitettu vaaleja, mutta tällä kertaa teema saattaa puhutella monissa kunnissakin. Kun korona-ajan valtion tuet eivät enää helpota talousahdinkoa, rahojen riittävyys lienee monissa kunnissa uusien valtuutettujen päällimmäinen ongelma.

Myös maaseudulla keskusta saattaa menestyä sittenkin odotettua paremmin. Se onnistui ehdokashankinnassaan odotuksia paremmin ja etenkin maa- ja metsätalouden asiat puolue on ottanut muita vakavammin. Myös Ylen viimeinen gallup (10.6.) ennakoi keskustalle odotettua parempaa tulosta.

Ovat uudet valtuutetut mistä puolueesta tahansa, he tarvitsevat kansalaisten tuen työhönsä. Omilla taloudellisilla ponnistuksilla valtuustoihin pääsevät ehdokkaat ansaitsevat myös huomattavan arvostuksen.

Sen pitäisi olla itsestään selvää koko seuraavan valtuuskauden ajan. Niin vaativaa ja vastuullista työtä paikalliset poliittiset toimijat tekevät.

Suurten puolueiden aika näyttää olevan ohi.