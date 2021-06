Suomi eriytyy omiin leireihin

Kuntavaalit muokkasivat suomalaista poliittista järjestelmää enemmän kuin heti huomataankaan. Suomalaisten eriytyminen vain kiihtyi. Maakunnat ja pääkaupunkiseutu elävät yhä vahvemmin omissa todellisuuksissaan. Myös puolueet joutuvat nyt etsimällä etsimään yhteistä linjaa vastakkainasettelun sijasta.

Kun perussuomalaisten maakuntajytky jäi toteutumatta, puheenjohtaja Jussi Halla-ahon strateginen pohdinta menee uusiksi. Erityisesti valtakunnallinen tappio päämaaliksi asetetulle keskustalle kirvelee monia etukäteen uhonneita.

Samalla on syytä kuitenkin muistaa perussuomalaisten huomattava eteneminen neljän vuoden takaisesta tilanteesta. Maassa on paljon uusia perussuomalaisia kuntapäättäjiä, jotka joutuvat nyt ottamaan vastuuta vanhusten huollosta, koulutuksesta ja rahojen riittävyydestä kunnissa. Vastuu on raskas, ja sitä pääsee saman tien kantamaan.

Uusille valtuutetuille valkenee käytännössä, kuinka tärkeää yhteistyö muiden valtuustoryhmien kanssa on. Perussuomalaisille tilanne onkin näytön paikka.

Valtakunnallisia gallupeja huomattavasti vaatimattomampi tulos ei antanut puolueelle sen toivomaa yleispoliittista mahtimandaattia. Nyt uskottavuus on lunastettava raskaalla valtuustotyöllä.

Moni maakuntien perussuomalainen kysyy, kuinka tosissaan puheenjohtaja Halla-aho loppujen lopuksi on maaseudun edusta. Helsingin ja koko Suomen äänikuninkuus sekä yli 10 prosentin ääniosuus pääkaupungin vaalissa olivat perussuomalaisten suurin onnistuminen sunnuntaina.

Maa- ja metsätaloudesta elantonsa saavat perussuomalaiset elävät hyvin erilaista elämää pääkaupunkiin keskittyvän puoluejohdon kanssa. Tämä saattoi olla yksi perussuomalaisten odotettua laimeamman tuloksen syy.

Keskustan puheenjohtajalle Annika Saarikolle lähes 15 prosentin kannatus oli tuiki tärkeää. Pitkästä aikaa puolue onnistui kasvattamaan kannatustaan edellisistä vaaleista, ja erityisesti maaseudulla puolue piti asemansa huomattavasti odotettua paremmin.

Samalla puheet keskustalaisen kansanliikkeen sammumisesta voi taas unohtaa. Valtiovarainministeripuolue sai takaisin ison määrän itseluottamusta, ja se heijastuu myös tulevaan valtakunnanpolitiikkaan.

Silti keskustan kannatus alitti selvästi neljän vuoden takaiset lukemat. Puolueen kannattaa olla huolissaan siitä, ettei metsän- ja maanomistajien näkemys ympäristöasioissa tai omaisuudensuojassa tunnu juuri muita puolueita koskettavan.

Kun maa- ja metsätalouden hiilensidonnasta tai biodiversiteetistä keskustellaan valtakunnanpolitiikassa, todellisuudet eivät kohtaa riittävän laajasti. Jos maaseudun etu jää pelkästään yhden puolueen varaan, konfliktit ja vastakkainasettelu eivät palvele lopulta ketään.

Arvojen konflikti näkyy myös pääkaupunkiseudulla, jossa muun muassa vasemmistoliitto menestyi hyvin. Samalla koko vihervasemmistolainen blokki piti pintansa. Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto saivat Helsingissä lähes 47 prosenttia äänistä.

Suurimman puolueen kokoomuksen on nyt tehtävä tiivistä yhteistyötä vaalivoittoon yltäneiden perussuomalaisten kanssa, jotta porvariblokki pystyisi linjakkaaseen yhteistyöhön. Kulttuurit kohtaavat tässäkin. Muun muassa suhteutuminen maahanmuuttajiin jakaa jo valmiiksi näitä kahta puoluetta eri leireihin.

Pääkaupunkiseudun mahtipuolueelle vihreille kuntavaalien valtakunnallinen tulos oli paha pettymys. Jos ympäristöpolitiikkaa katsotaan pääasiassa pääkaupungin näkökulmasta, betonin ja rakennusteräksen päästöt jäävät helposti sivuun. Toimia on paljon helpompi suunnitella maakuntien metsiin ja peltoihin.

Näin vihreiden paluu valtakunnalliseksi voimaksi ei onnistu.

Suhtautuminen maahanmuuttoon jakaa pääkaupunkiseudun porvareita.