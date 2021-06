Kestävän kehityksen mallimaa

Suomi on YK:n ja Bertelsmann-säätiön julkaiseman tuoreen raportin mukaan maailman ykkösmaa kestävän kehityksen maavertailussa. Arvioitavana oli 150 maata. Aikaisemminkin Suomi on sijoittunut vuosittain julkaistavassa raportissa kolmen parhaan joukkoon.

Laajan selvityksen mukaan Suomi on saavuttanut tai on lähellä saavuttaa YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät muun muassa köyhyyden vähentämiseen, terveyteen, koulutukseen, ympäristönsuojeluun, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä rauhaan ja oikeusvaltioon. Vaikka aina löytyy parantamisen varaa, on Suomessa tehty paljon asioita oikein. Sitä ei aina julkisesta keskustelusta huomaa, mutta ulkopuolelta näkee selkeämmin.