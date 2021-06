Suomalainen maaseutu elää kuluvana vuonna vahvaa uutta tulemista. Vaikka koronarajoituksia puretaan parhaillaan eri puolilla Eurooppaa, suomalaisten lomanvietto suuntautuu yhä vahvemmin kotimaan kohteisiin. Maaseudulla mökkeily on mukavaa ja väljää. Myös kotimaan matkakohteet ja pienemmät yleistapahtumat ovat globaalin epidemian valossa edelleen turvallisia.

Maakunnissa nyt alkamassa olevasta lomakaudesta kannattaa ottaa kaikki irti. Monelle mökin vuokraajalle, maatilamatkailuyrittäjälle, kyläkaupalle, baarille, paikalliselle ravintolalle, kesäteatterille tai vaikka kotiseutumuseolle tämä kesä saattaa merkitä asiakasvirtaa, jota ei ole koettu kenties koskaan.

Tässäkin asiassa aktiivinen markkinointi ja tilanteen aikainen oivaltaminen ovat menestyksen avain. Kun maakunnissa vierailee nyt väkeä, jotka ovat tottuneet viettämään lomiaan ulkomailla, markkinointiviestejä kannattaa miettiä tarkasti.

Puhdas ja kaunis luonto, hyvät kalavedet, uiminen ja saunominen ovat takuuvarmoja valtteja vuodesta toiseen. Toimivat tietoliikenneyhteydet, mökkien talonmiespalvelut, ruuan kotiinkuljetus, mökki-catering, maastopyöräilyreitit tai vaikkapa opastetut kalastusretket ovat tuoreempia tärppejä.

Jo pelkästään hiljaisuus ja kesäyön lumo voivat olla yhä useammalle asioita, joita he eivät muualla koe. Maaseudun kesän lumovoima on vahva. Siihen kannattaa luottaa.

Jopa Suomessa kaupungistuminen on edennyt jo niin pitkälle, että moni maaseudulla arkiseksi ja itsestään selväksi koettu asia saattaa toisille olla eksoottista ja elämyksellisempää kuin arvataankaan.

Moni suomalainen ei ole koskaan ollut tekemisissä sadonkorjuun ja muiden peltotöiden, maatilan eläinten tai metsänhoidon kanssa. Myös marjastus, sienestys, kalastus metsästyksestä puhumattakaan ovat aktiivista ja elämyksellistä tekemistä, jota monet kaipaavat.

Samantapaisia aitoja ja alkuperäisiä asioita monet ovat etsineet ulkomaan matkoillaan. Näin he tekevät varmasti tulevaisuudessakin, mutta yhä useampi voi etsiä näitä asioita myös Suomesta.

Kun korona ainakin joksikin aikaa helpottaa, ulkomaan matkailu vauhdittuu varmasti uudelleen. Samoin kotimaisen matkailun nousu ei pelkästään suomalaisin voimin voi loputtomiin kestää. Monesti trendejä yliarvioidaan lyhyellä ja aliarvioidaan pitkällä tähtäyksellä.

Jo tähän mennessä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut sekä työelämän että vapaa-ajanvieton osalta pysyviä muutoksia. Etätyö on tullut jäädäkseen ja yhä useammalle suomalaiselle maaseudun mökkipaikkakunta on noussut kaupunkikodin rinnalle tai sen ohi.

Suomalaiset vapaa-ajan asunnot ovat yhä paremmin varustellumpia ja kalliimpia. Mökkipaikkakunnille ne ovat uusi elinvoiman lähde. Mitä pidempiä aikoja suomalaiset maaseudulla viettävät, sitä vahvemmin heidän kulutuksensa ja rahankäyttönsä palvelee koko kuntaa.

Kunnat, jotka onnistuvat integroimaan uudet etätyöntekijät paikallisiin yrityksiin ja aktiviteetteihin ovat voittajia.

Vapaa-ajan asujien varaan suomalaiset kunnat eivät toki voi tulevaisuuttaan rakentaa, mutta vahva lisä se kuntien hyvinvointiin joka tapauksessa on. Samalla hankkeet kaksoiskuntalaisuudesta ja myös siihen liittyvästä verotulojen tasauksesta saavat yhä vahvempaa kaikupohjaa.

Seuraavat viikot ovat monille kunnille ja niiden asukkaille valtava mahdollisuus. Jos kunnissa vierailevat kokevat paikkakunnan palvelut omikseen, heidät otetaan mukaan kylätoimintaan, urheilutapahtumiin tai vaikkapa metsästysseuroihin, vaikutukset voivat olla huomattavan hyvät ja jopa pysyvät.

Myönteinen kierre on nyt mahdollista saada aikaan monessa kunnassa.

Kuluvan kesän asiakasvirta on monelle maaseudun yritykselle ennätysmäinen.