Eduskunta hyväksyi viime viikolla hallituksen esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistamisesta. Päätös on historiallinen. Reippaasti yli kymmenen vuotta valmisteltu uudistus pääsi ensimmäistä kertaa koko eduskunnan äänestykseen. Kaikki aikaisemmat aikeet ovat kaatuneet jo perustuslakivaliokunnassa.

Sote ei suinkaan ole maalissa, alkuvihellys on vasta annettu. Nyt tekeminen varsinaisesti alkaa. Raamit on hyväksytty, mutta sisältö puuttuu. Vaikka osa hallituspuolueista haluaa aloittaa raamien täyttämisen maakuntaverolla, ei sen suhteen ole syytä kiirehtiä. Tärkeintä on varmistaa, että hyvinvointialueet selviävät tehtävistään ja kansalaisten tasa-arvo sote-palveluissa toteutuu.