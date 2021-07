Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajat saivat runsaasti kansainvälistä tunnustusta käyttäytymisestään Pietarissa pelatuista EM-peleistä. Erityisesti Kööpenhaminassa pelatun Tanska-pelin yhteydessä Huuhkajien kannattajat osoittivat reilua urheiluhenkeä ja muiden kunnioittamista.

Kotiin paluu ei kuitenkaan ole sujunut kaikilta reilun pelin hengessä. Tuliaisina oli kiitosten lisäksi satoja koronatartuntoja. Reilun pelin henkeen kuuluu, että jokainen kantaa vastuunsa, on vapaaehtoisessa karanteenissa ja käy koronatestissä. Jatkopelit ovat osoittaneet, että peli pitää pelata loppuun saakka. Näin pitää tehdä myös kannattajien. Kisamatka on ohi vasta, kun vastuu on kannettu loppuun saakka.