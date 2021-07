Euroopan komission on tarkoitus julkaista ehdotuksensa unionin metsästrategiaksi parin viikon sisällä. Kuten tapana on, strategian sisältö on vuodettu julkisuuteen etukäteen. Jos tiedot pitävät paikkansa, on komission tarkoitus kaapata päätösvalta jäsenmaiden metsistä itselleen.

Jos komission esitys menisi läpi, se tarkoittaisi Euroopan parlamentin jäsenen ja parlamentin metsästrategian pääneuvottelijan Petri Sarvamaan (kok.) mielestä metsävallankaappausta. Komissio suunnittelee esittävänsä yhteisen metsäpolitiikan perustamista ympäristötoimivaltaan vedoten. EU:n metsäpolitiikkaan tulisi Sarvamaan mukaan uutta hallintoa ja lainsäädäntöä metsänhoidosta. Siis asiasta, johon perussopimukset eivät anna komissiolle toimivaltaa.

Sarvamaan muistuttaa, että komission luonnos poikkeaa vahvasti niin eurooppalaisen metsäsektorin tarpeista, Euroopan parlamentin metsästrategiamietinnöstä, kuin neuvoston päätelmistäkin, joita myös Suomi on aiemmin tukenut.

Viime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa Sarvamaa toteaa, ettei Suomen metsiä voi sosialisoida Euroopan hiilinieluiksi. Hän vetoaa yhtenäisyyteen ja kansallisen edun puolustamiseen metsiä koskevassa asiassa.

Sarvamaan mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus kaipaa ryhtiliikettä, koska nyt tarvitaan yhtenäinen ja selkeä viesti komission suuntaan, ei hajaannusta. Hänen mukaansa hallituksen olisi nyt hyväksyttävä yksi selkeä linja, johon kaikki puolueet sitoutuvat mukisematta. Ellei yhteistä linjaa löydy, lasku kansantaloudelle tulee Sarvamaan mielestä olemaan valtava.

Myös Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajan Elsi Kataisen (kesk.) mielestä komissio astuu tietoisesti jäsenmaiden tontille. Esitys tarkoittaa käytännössä EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa. Komissio ylittää Kataisen mukaan toimivaltansa. Jäsenmaiden ja parlamentin on hänen mielestään pistettävä loppu komission metsävallankaappaukselle.

MTK:n mielestä komission metsästrategialuonnos on metsäisille jäsenmaille karua luettavaa. Sen lisäksi, että esitys on EU:n omien sääntöjen ja sopimusten vastainen, se loukkaa omistusoikeutta ja läheisyysperiaatetta, jonka mukaan päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä.

MTK:n mukaan metsästrategia lokeroi kaikki unionin alueella olevat metsät samaksi massaksi eikä siinä ymmärretä metsien erilaisuutta eri puolilla unionia. Voidakseen hyvin boreaalinen metsä tarvitsee erilaista osaamista kuin oliivi- ja korkkipuut, mutta molempien metsien omistajilla huoli on yhteinen.

EU:n alueen metsistä reilusti yli puolet on yksityisessä omistuksessa. Siitä huolimatta komissio on jättänyt MTK:n kansainvälisten metsäasioiden asiantuntijan Satu-Marja Tenhiälän mielestä metsänomistajat tylysti strategian ulkopuolella eikä se kunnioita yksityistä omistusta.

MTK:n mukaan metsästrategian julkaiseminen pitää estää. Komission tulee palauttaa strategian laatiminen alkumetreille kunnioittaen unionin lakeja ja sääntöjä, unionin instituutioiden mielipiteitä, jäsenmaita ja metsänomistajia.

Vaikka metsäpolitiikka kuulu kansallisesti päätettäviin asioihin, on EU:ssa tehty paljon metsiä koskevia päätöksiä. Yhteistä näille päätöksille on ollut, että metsät nähdään vain hiilinieluina. Ymmärrys ei ole riittänyt edes siihen, että puulla voidaan korvata monipuolisesti fossiilipohjaisia tuotteita.

Komission suunnitelman vuotaminen etukäteen julkisuuteen saattaa olla valittu neuvottelustrategia. Liian pitkälle menevistä esityksistä on helppo vähän tinkiä. Esitys on kuitenkin niin huono, että valmistelu pitää aloittaa uudelle. Suomen hallituksen on torpattava metsävallankaappaus alkuunsa.

Hyvä lähtökohta uudelle valmistelulle on, ettei rikota EU:n omia sääntöjä.

Suomen metsiä ei voi sosialisoida Euroopan hiilinieluiksi.