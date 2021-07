Euroopan unionissa on vireillä lainsäädäntöhanke, jolla kielletään tuotantoeläinten häkkikasvatus. Lainsäädäntö saattaa tulla voimaan vuonna 2027. MTK:n maatalousjohtajan Johan Åbergin mukaan häkkikielto ei tuo Suomelle radikaaleja muutoksia, koska sika- ja kananmunatuotannossa muutoksia on jo tehty. (MT 2.7.)

Åberg on oikeassa, että mahdollinen häkkikielto pitää ottaa käyttöön kaikissa jäsenmaissa yhtä aikaa ja sen pitää koskea myös tuontia EU:n ulkopuolelta. Näin ei nyt ole. Tällä hetkellä Suomeen saa tuoda sellaisella tavalla tuotettua ruokaa, joka on meillä kielletty. EU:n on kyettävä valvomaan, että kaikki pelaavat samoilla säännöillä.