Pitkä hellejakso hellii lämmöstä pitäviä sekä kurittaa luontoa ja viljelyksiä. Lämmön noustessa 30 asteen tuntumaan muodostaa se riskin niin ihmisten kuin eläintenkin terveydelle. Molemmista on nyt syytä huolehtia. Ilmatieteenlaitos varoittaa voimakkaasta helteestä suuressa osassa maata.

Koko Suomessa on tällä hetkellä voimassa myös metsäpalovaroitus. Se on syytä ottaa vakavasti. Pitkä kuivuus ja paahde ovat tehneet metsistä ruutitynnyreitä, jotka saattavat syttyä pienestäkin kipinästä. Riski koskee myös pihojen tulisijoja. Viisainta on pitää tulitikut toistaiseksi taskussa. Se on tehokkainta ja edullisinta palontorjuntaa.