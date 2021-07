Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra ilmoittautui eilen odotetusti puolueensa puheenjohtajakisaan. Ehdokkuudestaan kertoneen Purran mukaan perussuomalaiset erottuvat muista puolueista EU-politiikassa ja erityisesti maahanmuuttopolitiikassa. Tämä linja ei muutu, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi elokuussa Seinäjoella. Yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen puoluejohtajana Purra näkee puolueen eheyden vaalimisen.

Näillä näkymin perussuomalaiset saavat äänestää puheenjohtajasta, koska myös kansanedustaja Sakari Puisto on ilmoittautunut kisaan mukaan.

Uudella puheenjohtajalla riittää haastetta. Muutama viikko sitten pidetyissä kuntavaaleissa perussuomalaiset menestyi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna hyvin, mutta odotuksiin nähden vaalitulos oli puolueelle iso pettymys.

Ylen eilen julkaiseman mielipidemittauksen mukaan eduskuntavaaligalluppien kärjessä ollut perussuomalaiset ovat menettäneet kannatustaan neljä prosenttiyksikköä edelliseen, tammikuussa tehtyyn mittaukseen verrattuna.

Ylen mittaus kertoo samansuuntaista viestiä kuin muutama viikko sitten pidettyjen kuntavaalien tulos. Kokoomus on suurin puolue, perussuomalaisten käyrä osoittaa alaspäin, SDP:n kannatuksesta on niin sanottu koronalisä sulanut, keskusta on noussut pahimmasta alhosta ja vihreiden kannatus on laskusuunnassa.

Mielipidemittauksen tulos helpottaa kuntavaalien voiton ohella kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon asemaa. Kokoomus on tällä hetkellä selkeästi pääoppositiopuolue.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle Ylen mielipidemittaus ennakoi lisää ongelmia. Niitä on runsaan kahden vuoden aikana kasaantunut tasaiseen tahtiin. Hallituspuolueet syyttelevät julkisesti toisiaan.

Koronapandemia on vienyt hallituksen aikaa ja energiaa jo puolitoista vuotta. Epidemia ei ole vieläkään ohi, vaan hallituksessa kiistellään muun muassa edelleen, millaisia rajoitusten pitäisi olla. On todella poikkeuksellista, että erityisesti vihreät syyttävät puheenjohtajansa, sisäministeri Maria Ohisalon johdolla pääministeri Sanna Marinia ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.) siitä, että he vievät metsäasioissa hallituksessa sovitun linjan vastaista viestiä Euroopan unionin suuntaan.

Viimeksi Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) muistutti Ohisaloa, että metsäasioissa vaikuttamista EU:n suuntaan on tehty linjauksilla, jotka ovat yhdessä myös vihreiden kanssa moneen otteeseen päätettyjä HS 7.7.).

Hallituspuolueiden kesken on täysin erilaisia näkemyksiä siitäkin, mitä hallituksen kevään puoliväliriihessä sovittiin työllisyys- ja talouspolitiikasta. Päätöksiä ei voi enää lykätä, koska Suomen talouskasvu on taas jäämässä muista EU-maista selvästi jälkeen.

Vihreiden puoluekokous järjestetään syyskuussa. Puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ilmoitti keskiviikkona haluavansa jatkaa puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. Samalla hän ilmoitti iloisesta perheuutisesta, Ohisalo odottaa puolisonsa kanssa vauvaa.

Hieno uutinen tarkoittaa, että todennäköisesti puheenjohtajaksi valittavalle Ohisalolle pitää löytyä tuuraaja tai tuuraajia ministerinä ja puoluejohtajana marraskuusta ensi kevääseen. Tuuraajasta ja pätkäpuheenjohtajasta vihreillä on parin vuoden takaa kokemusta, mutta tämä lisää mielenkiintoa varapuheenjohtajien valintaan, koska nykyisistä varapuheenjohtajista kukaan ei ole kansanedustaja.

Ylen mittaus osoittaa, kuinka nopeita ja isoja muutokset puoluekannatuksissa voivat olla. Seuraava virallinen kannatusmittaus on tammikuussa pidettävät maakuntavaalit.

Jos Purra ja Ohisalo valitaan puolueittensa puheenjohtajiksi, yhdeksästä eduskuntapuolueesta seitsemää johtaa nainen. Suomi taitaa olla tässäkin asiassa maailman ykkönen.

