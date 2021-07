Alle 25-vuotiaista nuorista peräti 68 prosenttia haaveilee omakotitalosta. Lohjan asuntomessujen avajaisten yhteydessä julkistettu Asumisen ihanteet -tutkimus kertoo omakotitalon suosion kasvusta kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi asumistoiveissa korostuvat aiempaa enemmän luonto, kierrätys, oma rauha ja työhuone. Myös saunan suosio on kasvussa. (MT 9.7.)

Asumisen toiveissa korostuvat nyt asiat, jotka on helppo yhdistää maaseutuun ja sen kohtuullisen kokoisiin taajamiin. Kiinnostavaa on, että omaa taloa, luontoa ja rauhaa kaipaavat erityisesti nuoret. Korona-aika on myös tehnyt selväksi, ettei suuri osa tulevaisuuden työtehtävistä ole enää sidottuja paikkaan. Se vapauttaa paitsi haaveilemaan, myös toteuttamaan haaveitaan.