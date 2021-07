Viime kesänä koronatoimet rokottivat rankasti ravitapahtumien järjestäjiä ja yleisöä. Käytännössä käydyt kilpailut juostiin tyhjille katsomoille. Tänä kesänä on toisin. Suosituimpiin kuuluva St Michel ravataan nyt viikonloppuna Mikkelissä. Ravikansan kesän pääjuhlaan Kuninkuusraveihin odotetaan kahden viikon kuluttua Seinäjoella jopa 50 000 vierasta.

On hienoa, että kesä-Suomi tarjoaa koronakaamoksesta heräävälle kansalleen taas myös tapahtumia. Oli kyse raveista, festivaaleista, kesäteattereista tai kylätapahtumista, tapahtumien järjestäjien talous on viime kesän peruutuksista henkitoreissaan. Paras ja ylivoimaisesti mukavin tapa tukea tapahtumia on osallistua niihin. Mutta korona edelleen huomioiden.