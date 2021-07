Suomalaiset viljelijät ovat noudattaneet tunnollisesti ympäristöohjelmien lannoitusrajoja jo 25 vuoden ajan. Niukan lannoituksen ansiosta ravinnehuuhtoumat pelloilta Itämereen ovat pienentyneet noin viidenneksen. Samalla peltojen fosfori on Eurofins Viljavuuspalvelun mukaan pudonnut Suomessa jo keskimäärin viljavuusluokkaan "välttävä". (MT 16.7.)

Ympäristön ja vesistöjen varjelu on välttämätöntä myös maataloudessa. Usein keskustelussa kuitenkin unohtuu, miksi pellossa on ravinteita. Ne ovat edellytys niin ikään välttämättömälle ruuantuotannolle. Pellosta ei voi loputtomiin ottaa satona ravinteita, ellei ravinteita myös palauteta. Politiikan haasteeksi on vesiensuojelun rinnalle nousemassa ravinneköyhyyden torjuminen.