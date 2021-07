Isojen metsäyhtiöiden Stora Enson ja UPM:n ennätystulokset kertovat, että yhtiöt ovat pysyneet mukana metsäalan tulikuumassa suhdanteessa (MT 23.7.).

UPM:n vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 51 prosenttia viime vuoden toisen neljänneksen 203 miljoonasta eurosta 307 miljoonaan euroon. Se oli parempi kuin yhtiötä seuraavat analyytikot odottivat. Liiketulos liikevaihdosta parani 9,8 prosentista 12,9 prosenttiin.

Myös Stora Enso ylitti markkinoiden odotukset. Vertailukelpoinen liiketulos kaksinkertaistui viime vuoden toisen neljänneksen 178 miljoonasta 364 miljoonaan euroon. Liiketulos liikevaihdosta kohosi 8,4 prosentista 14,0 prosenttiin.

Syy menestyksen takana on yksinkertainen. Lähes kaikkien metsäteollisuuden tuotteiden myyntihinnat ovat nousseet tuotantokustannuksia nopeammin.

Kummallakin yhtiöllä sellun ja sahatavaran yksiköt ylsivät vuoden toisella neljänneksellä kaikkien aikojen ennätystuloksiin. Sahatavaran hinnat olivat keväällä suorastaan pilvissä. Kesän aikana niissä on tapahtunut merkittävää laskua varsinkin Yhdysvalloissa. Stora Enson talousjohtaja Seppo Parvi arvioi sahatavaramarkkinoiden kovan vedon kuitenkin jatkuvan. Hän huomautti, että Yhdysvalloissakin hinnat ovat laskusta huolimatta edelleen historiallisesti korkeat.

Pakkauskartonkien ja erikoispakkausmateriaalien kysynnän kasvulle ei näy loppua. Kartongit muodostavat suurimman osan Stora Enson liikevaihdosta. Tarrat ja erikoispaperit taas tuovat lähes kolmanneksen UPM:n liikevaihdosta.

Paperi on jo pitkään ollut poikkeus metsäalan vahvassa vedossa. Digitalisaatio vähentää painopaperien kulutusta. Alalle rakennettiin 2000-luvun alkupuolella myös valtava ylikapasiteetti, jonka purkaminen on jatkunut näihin päiviin.

Painopaperin markkinoilla näkyy kuitenkin pitkästä aikaa tasapainottumista. Graafisten paperien kysyntä kasvoi Euroopassa 28 prosenttia sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen mukaan yhtiön paperikoneiden käyttöaste oli alkuvuonna hyvä. Stora Enson paperien tuotannosta taas vähenee kolmannes, kun tuotanto Veitsiluodossa ja Ruotsin Kvarnsvedenissä päättyy ja Saksassa sijaitsevan Sachsenin paperitehtaan myynti Model Groupille saadaan päätökseen.

Paperien osuus Stora Enson liikevaihdosta on kutistumassa vain noin 10 prosenttiin. Toimitusjohtaja Annica Breskyn mukaan paperien tuotannon kannattavuudessa käänne parempaan on jo näköpiirissä, kun ylikapasiteetti vähenee ja hintojen korotuksia saadaan läpi.

Huomionarvoista on kuinka pieneksi paperinvalmistuksen merkitys entisten paperijättien toiminnassa on käynyt. Aika näyttää ajetaanko tuotantoa alas samanlaisella vauhtisokeudella, kuin sitä aikanaan rakennettiin.

Kemijärven sellutehdashankkeen nykyinen vetäjä, Vataset Teollisuus Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Harri Vatanen on ilmoittanut, että Vataset Teollisuus Oy on valmis ostamaan Veitsiluodon sellutehtaan ja jatkamaan sen tuotantoa. Stora Enso on lopettamassa paperin ja sellun tuotannon Veitsiluodossa syyskuun loppuun mennessä. Suljettavaan paperitehtaaseen kohdistuva mielenkiinto on merkki uudesta tilanteesta. Aiemmin suljettujen paperitehtaiden jälkihoito ja uuden yritystoiminnan kehittäminen on jäänyt lähinnä valtiovallan vastuulle.

Juuri nyt metsäteollisuus tahkoo rahaa. Tulevaisuuden menestys edellyttää kuitenkin investointeja ja parasta arviota siitä, mitä markkinoilla kysytään kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Alan yritysten on syytä pitää katse tiukasti tulevaisuudessa.

Paperien tuotannon kannattavuudessa käänne parempaan on jo näköpiirissä