Palontorjunta on ilmastoteko

Ennätysmäärä metsäpaloja piinaa taas maailmaa. Hallitsemattomat palot riehuvat muun muassa Pohjois-Amerikan länsiosissa. Venäjällä kesän paloala yltää jo yli miljoonaan hehtaariin. Pahimmat palot ovat usein lähes asumattomilla alueilla ja kaukana kulkuyhteyksistä. Keinot sammutukseen ovat vähissä. Samoin pyrkimykset.

Metsäpaloja seuraavan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n mukaan maailmassa palaa metsää vuosittain noin 50 miljoonaa hehtaaria. Palojen lisääntyminen on yhteydessä ilmaston lämpenemiseen, jota ne myös ruokkivat. Myös Suomessa on viime viikot sammutettu maastopaloja. Suurilta paloilta on onneksi säästytty. Tiheä metsäautoteiden verkosto ja osaava palontorjunta ovat Suomelta merkittävä ilmastoteko.