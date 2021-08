Kasvukeskukset Helsinki ja Turku muuttuivat tammi–kesäkuussa muuttotappioalueiksi. Suurimpia voittajia olivat konsulttitoimisto MDI:n mukaan näiden kehyskunnat. MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro arvioi STT:lle torstaina, että korona-ajan etätyömahdollisuus on laukaissut piileviä haluja väljempää asumista ja rauhallisempia elinympäristöjä kohtaan.

Aro on lausunnossaan osin oikeassa. Halut eivät ole olleet piileviä, vaan ne ovat tulleet vahvoina esille useissa kyselytutkimuksissa. Kaikille muutto kehyskuntiin ei riitä – muuttajia on otettu vastaan kaikkialla maassa. Myös mökkikauppa käy kuumana. Suomen Pankin mukaan suomalaiset ottivat kesäkuussa mökkilainaa 151 miljoonaa euroa. Tämän yli on menty vain ensimmäisenä koronakesänä.