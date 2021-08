Perinteinen metsästyskausi alkaa tiistaina kyyhkyjahdilla. Sepelkyyhkyn lisäksi lupa on metsästää kanadanhanhea pelloilta. Muiden riistaeläinten metsästys pääsee käyntiin lähiviikkoina. Syksy on sadonkorjuun aikaa myös riistan osalta. Vastuullinen metsästys huomioi aina paitsi saaliseläinkantoja, myös yhteisöä, jonka keskuudessa metsästys tapahtuu.

Tänä syksynä metsästyksen alkua seuraa maaseudulla moni sellainenkin, joka on aiemmin jo tavallisesti palannut kesäkodistaan kaupunkiin. Maalaismaisemissa kuuluvia laukauksia ei kannata säikähtää – ne kuuluvat vuodenkiertoon. Metsästäjien vastuulla on puolestaan huolehtia hienon lajinsa maineesta. Tärkeintä on, että myös muu yhteisö voi luottaa jahtien turvallisuuteen.