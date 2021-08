Postin kannattavuus on parantunut ilahduttavasti. Valtion omistama jakeluyhtiö on onnistunut saamaan erityisesti verkkokaupan pakettitoimituksista aiempaa kannattavamman osuuden. Yhtiö pystyi tekemään huhti–kesäkuussa lähes 15 miljoonan euron tuloksen, mikä on huomattavasti vertailuajankohtaa enemmän. Samalla on syytä muistaa, että yhteisesti omistettu yhtiö ei ole olemassa vain voittoa tuottamassa.

Postin perustehtävä on palvella omistajiaan tasapuolisesti ja kohtuuhinnoin. Poliitikoista koostuvan Postin hallintoneuvoston on syytä muistaa tämä, kun yhtiö toteuttaa liiketoimintansa kasvuhakuista strategiaa. Pakettien lisäksi myös lehtiä ja kirjeitä on pystyttävä tulevaisuudessakin jakamaan kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta.