Afganistanin hallinnon mureneminen Talebanin hyökkäysten edessä aiheuttaa vakavan inhimillisen katastrofin. Samalla terrorin uhka lisääntyy myös muualla muutaman vuoden hiljaisemman kauden jälkeen. Ääri-islamilaisen hallinnon pelossa monet pyrkivät alueelta nyt turvaan. Myös ilmastopakolaisten määrä kasvaa väistämättä vuosi vuodelta.

Tilanteeseen on syytä havahtua myös Suomessa jo nyt. Euroopan unionin on pystyttävä määrittelemään täsmälliset toimintatavat, joilla jäsenmaat jakavat vastuuta pakolaisten humanitaarisesta kohtelusta. Samalla on syytä varautua Valko-Venäjän, Venäjän ja Turkin painostukseen, kun pakolaisten hätää käytetään hyväksi. Suomen osallistuminen EU:n yhteiseen rajavalvontaan on aivan välttämätöntä. Tätä tukea saatamme itsekin tulevaisuudessa tarvita.