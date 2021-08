Viime yönä Suomessa käynnistyi ennätyssuuri karhujahti. Sen tavoitteena on kellistää yhteensä 457 kontiota. Suomen karhukanta on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Kasvu halutaan nyt saada kuriin. Luonnonvarakeskus Luke arvioi kevään laskentojen perusteella syksyn kannaksi 2 670–2 800 yksilöä. Vuosituhannen alussa maassa oli runsaat tuhat karhua.

Karhukanta samoin kuin jahti painottuvat Itä-Suomeen. Monissa itäisissä kunnissa karhujahti on suurtapahtuma, johon paikallisten lisäksi osallistuu suuri joukko muualta Suomesta tulevia metsästäjiä. Onnistunut karhujahti vaatii taitoa. Ehkä juuri jahdin ansiosta karhu on säilyttänyt ihmisarkuutensa. Metsän kuninkaaseen on vaikea törmätä edes kannan tiheimmillä alueilla.