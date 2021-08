Korona-ajan vauvabuumi on totta myös tilastojen valossa. Tammi–kesäkuussa Suomeen syntyi yhteensä 24 570 lasta. Se on 1 639 enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteessa eniten syntyvyys kasvoi Kainuussa, peräti 16 prosenttia. Myös Ahvenanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi kunnostautuivat. Kasvulukuja kirjattiin peräti 15:ssä maakunnassa. (MT 20.8.)

Syntyvyyden kääntyminen kasvuun on erinomainen uutinen. Myöhemmin selviää, mistä käänne johtui. Poikkeusaika on varmaan saanut ihmiset perusasioiden äärelle – miettimään, mikä lopulta on tärkeää. Monessa kodissa aikaa yhdessäololle on ollut aiempaa enemmän. Toivottavasti syntyvyyden kasvu jatkuu vahvana. Jokainen uusi vauva on iloinen perhetapahtuma koko Suomelle.