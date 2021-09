Ruotsalaisten viljelijöiden osuuskunta Lantmännen saa yrityskaupalla omistukseensa perinteisen viljanjalostajan Myllyn Parhaan. Lantmännen tiedotti kaupasta torstaina. Myyjänä on pääomasijoittaja Sponsor Capital, joka näin irtautuu kolme vuotta kestäneestä sijoituksestaan. Kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Myllyn Parhaan historia on tuottajalähtöinen. Sen perustivat Hyvinkään seudun maanviljelijät 1928 Tuottajain Mylly Oy:nä. Tänä päivänä se on kotimaiseen viljaan sitoutunut jauhojen, makaronien sekä taikina- ja leivonnaispakasteiden valmistaja. Korona-ajan kotikokkien ansiosta yritys on kovassa tuloskunnossa. Kannattaa huomata, että Ruotsin talonpojat ostavat kaupassa myös kilpailevan viljanostajan.