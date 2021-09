Suomen nopea kiri koronarokotuskattavuudessa on tyssäämässä yllättävään ilmiöön – osa aikuisväestöstä ei huoli rokotetta, vaikka sitä on nyt koko maassa helposti saatavilla (MT 24.9.). Joissakin maaseutukunnissa nuorista aikuisista vain niukasti yli puolet on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Maakunnista tilanne on heikoin Etelä-Pohjanmaalla.

Asiantuntijoiden mukaan ilmiössä kyse ei ole varsinaisesti rokotevastaisuudesta, vaan rokote jää "kiireessä tai laiskuudessa" muuten vaan ottamatta. Jos omassa kunnassa tautitapauksia on ollut vähän, myös riski sairastua saattaa tuntua vähäiseltä. Virus ei kuitenkaan ole nopeasti katoamassa. Normaalia arkea voidaan turvallisesti avata vain rokotusten avulla.