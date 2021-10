Aikoinaan katumaksuna alkaneesta kiinteistöverosta on tullut kunnille merkittävä tulonlähde. Kahden vuosikymmenen aikana kiinteistöveron kertymä on viisinkertaistunut lähes kahteen miljardiin euroon (MT 20.10.). Summa on melkein yhtä suuri kuin vuosittaiset asumistukimenot.

Hallitukselta odotetaan kiinteistöverotuksen uudistusesitystä marraskuussa. Vaikka on helppo verottaa sellaista omaisuutta, joka ei pysty pakenemaan maasta, Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtajan Mika Heikkilän mielestä nykyinen verotuksen taso saisi jo riittää. Näin on etenkin maaseudulla, missä entistä katumaksua on vaikea perustella.