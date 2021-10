Suomalainen media on murroksessa. Verorahoitteisen Yleisradion lisäksi Suomessa toimii kuitenkin edelleen moniääninen ja laadukas lehdistö, joka hankkii tulonsa ja toimintaedellytyksensä tilaajilta ja ilmoittajilta. Maaseudun Tulevaisuus on jo yli sadan vuoden ajan ollut vahvasti sidoksissa omaan yleisöönsä. Ilahduttavasti lukijakuntamme on viime vuosina kovasti laajentunut.

MT nostaa esiin maakuntien ja harvaanasuttujen alueiden ääntä. Se on meidän tehtävämme keskittyvässä mediaympäristössä, jossa aiheita etsitään huomattavan usein kaupunkien ja erityisesti metropolin näkökulmasta. Maa- ja metsätalouden lisäksi maakunnissa on paljon muutakin elinvoimaa. Tässä jättilehdessä tuomme sitä ylpeästi ja kattavasti esille, myös uusien lukijoiden nähtäväksi.