Tyytymättömyys Ylen ohjelmiin ja palveluihin on kasvanut maaseudulla nopeasti. MT:n teettämän kyselyn mukaan maalla asuvista tyytymättömiä Yleen on nyt 58,5 prosenttia, kun vastaava luku viime vuonna oli 46 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla Yleen tyytyväisiä on 61 prosenttia vastaajista, kun maalla tyytyväisten osuus jää vain puoleen tästä.

Yle on suomalaisten yhteinen mediajätti. Yle-verolle suomalaiset eivät silti saa vastinetta tasaisesti. Mieluisinta Ylen sisältö on pääkaupunkiseudulla asuville punavihreiden puolueiden kannattajille. Maalla Ylen tulokulmat koetaan oudoiksi. Hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen lupaa, että MT:n kyselyn tulos otetaan Ylessä vakavasti. Syytä onkin. Ylen kuplasta katse yltää maalle nyt heikosti.