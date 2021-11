Pohjois-Savo ja Kuopio suuttuivat tällä viikolla sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.). Syynä on ministerin Helsingin pelastuskoululle myöntämä jatkolupa. Alan opetus on aiemmin päätetty keskittää Kuopiossa sijaitsevaan Pelastusopistoon. Savolaiset näkevät helsinkiläisen Ohisalon takinkäännön uhkaavan Pelastusopiston tulevaisuutta.

Oppilaitosten – peruskouluista yliopistoihin – olemassaolo ja sijainti ovat tärkeä elinvoimatekijä alueilleen. Alueet, joilta oppilaitoksia puuttuu, menettävät nuorten lisäksi lapsiperheitä parempien opiskelumahdollisuuksien perässä. On jokaisen hallituksen tehtävä huolehtia koulutuksen tasa-arvosta. Oppilaitoksia on sijoitettava maakuntiin rohkeasti, ja maakuntien on niitä rohkeasti puolustettava.