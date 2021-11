Ruuan tuottajat ovat ajautuneet poikkeuksellisen syvään talouskriisiin. Syynä siihen ovat rajusti nousseet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin. Vaikka asia on kaikkien tiedossa, puheista huolimatta korotusta tuottajahintoihin ei ole saatu. Pahiten ongelmasta kärsii kotieläintalous. Viljan hinta on kyllä noussut, mutta katovuoden sadosta ei ole paljoa myytävää.

Katokesän jälkeen ennennäkemätön lannoitteiden hintojen nousu kaikkien aikojen ennätykseen saattaa johtaa siihen, että ensi vuonna viljelyalat romahtavat. Ainakin nyt tarjottavat ensi syksyn termiinihinnat ovat sellaisia, etteivät ne MTK:n peltokasvivaliokunnan puheenjohtajan Esa Similän mielestä innosta kylvötöihin. Tämän seurauksena Suomi uhkaa jäädä voimakkaasti kallistuvan tuontiruuan varaan, koska kalliista lannoitteista on pulaa koko maailmassa. (MT 5.11.)

Saatavuusongelma näkyy muun muassa siinä, että tanskalaisia viljelijöitä on kehotettu ostamaan lannoitteita hinnalla millä hyvänsä, koska on olemassa riski, ettei lannoitteita ensi keväänä kerta kaikkiaan ole saatavilla (MT 27.10.). Venäjä ja Kiina rajoittavat lannoitteiden vientiä varmistaakseen niiden riittävyyden omien tuottajien käyttöön.

Ensimmäisen koronakevään opetukset ovat päättäjiltä unohtuneet nopeasti. Silloin ruokaturvan ja omavaraisuuden tärkeydestä puhuttiin kovaan äänen, mutta nyt äänet ovat vaienneet. Tuottajat on jätetty yksin.

Maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän (kesk.) mukaan valtio ei ole valmistelemassa tukipakettia katovuodesta ja kustannusten noususta maataloudelle aiheutuneeseen tilanteeseen. Velkaisimmille tiloille on kuitenkin suunnitteilla apua takausten muodossa, jotta tilojen rahoitus turvattaisiin.

Lepän mielestä tukien sijaan pääpaino pitää olla markkinoiden toimivuudessa ja tuottajahintojen nousussa. Hän patistaakin teollisuutta ja kauppaa puheiden sijaan ryhtymään töihin. Leppä on periaatteessa oikeassa, mutta käytännössä markkinamekanismi ei ole toiminut vuosikausiin.

Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista olisi valmis maksamaan ruuasta enemmän, jos se turvaisi viljelijöiden toimeentulon (MT 3.11.). Ruuan hinnannousu ei ole ainakaan tähän asti ulottunut alkutuottajalle asti. Jos tuottajahintoihin ei saada tuntuvaa tasokorotusta, loppuu kotimainen ruoka.

MTK:n johtokunnan toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen ihmettelee, eikö löydy mielikuvitusta löytää koronarahoista jotakin myös maatalouteen. Ylinen on oikeassa, vaikka koronan vaikutukset eivät alkuvaiheessa koskettaneetkaan suoraan maataloutta. Maatalouden kustannuskriisi on suurelta osalta koronan seurausta.

Maailmatalouden nopea toipuminen koronasta on yllättänyt kaikki. Se on lisännyt myös energian kysyntää. Eri tuotteista on syntynyt niukkuutta ja markkinatalouden periaatteiden mukaisesti se on nostanut hintaa.

Energian hintaa nostaa myös EU:n niin sanottu vihreä siirtymä. Sen seurauksena tapahtunut päästöoikeuksien hintojen kohoaminen on osaltaan nostanut lannoitetuotantoon käytettävän maakaasun hinnan niin kovaksi, että eurooppalaiset lannoitetehtaat ovat leikanneet tuotantoaan.

Valtio on jakanut koronasta kärsiville yrityksille ja kunnille tukea miljardeja euroja. Tuet ovat olleet suurelle osalle yrityksistä perusteluja ja tarpeellisia, jotta ne selviäisivät koronan aiheuttamien ongelmien yli.

On aivan perusteltua, että koronatukea annetaan myös niille yrityksille, jotka kärsivät koronan aiheuttamista ongelmista myöhemmin. Lannoite- ja energiakriisi ovat ainakin välillisesti seurausta koronapandemista. Niiden osalta tuen maksaminen maataloudelle olisi perusteltua. Osa tuesta pitäisi tulla EU:n reilun siirtymän rahastosta.

