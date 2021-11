Valko-Venäjä asettaa tällä hetkellä kovan paineen EU:n ulkorajalle Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Valko-Venäjälle on pelkästään viikon aikana tullut noin 50 lentoa arabimaista ja Turkista (Yle 8.11.). Koneilla saapuneet siirtolaiset pusketaan armeijan ja poliisin voimin kohti EU:n rajaa.

Järjestetyssä siirtolaisvirrassa kyse on itsevaltaisen presidentin Aleksandr Lukashenkan kostotoimesta EU:n Valko-Venäjälle asettamiin pakotteisiin. EU ja sen Frontex-rajajoukot toki tukevat jäsenmaitaan tilanteen hallinnassa. Hybridivaikuttamisen viesti on silti luettava Suomessakin tarkkaan. On korkea aika herätä ja varautua riskiin. Sekä rajan että sitä koskevien lakien on oltava tiiviit.