Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus sai viimein puristettua hallituksen kannan Euroopan komission kestävän rahoituksen esitykseen (taksonomia). Komission esitykseen ei voi tehdä muutoksia, vain hyväksyä tai hylätä, Suomella ei ole muuta mahdollisuutta kuin vastustaa esitystä.

Asetuksen tarkoitus on, että kestävät energiamuodot saisivat markkinoilta rahoitusta helpommin ja edullisemmin.

Tavoite on periaatteessa hyvä, mutta kaikki keinot eivät. Erityisen ongelmallinen on asetukseen liittyvä säädös, jossa linjataan kestävästä metsätaloudesta. Komissio haluaa omilla määritelmillään ottaa päätösvallan suomalaisten metsien käytöstä ja hoidosta. Hallituksen mukaan metsien käsittelyä koskevat kriteerit ovat "vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia".

Hallituksen tekemä päätös on ainoa mahdollinen ratkaisu, koska metsäpolitiikka on kansallinen asia. Marin kiteytti asian ytimen hyvin: Suomen pitää äänestää asiassa "kansallisten etujen mukaisesti".

Vasemmistoliitolla ja vihreillä on muista poikkeava käsitys kansallisista eduista. Ne kirjasivat hallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. On vakava asia, ettei hallitus ole näin tärkeässä kysymyksessä yksimielinen.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kirjoitti Twitterissä, että "On surullista, jos Suomi päätyy metsäteollisuuden lyhytnäköisten etujen vuoksi vastustamaan taksonomiaa". Tänään ympäristöministerinä aloittava Emma Kari (vihr.) myös tyrmää hallituksen päätöksen.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mielestä taksonomia on periaatteena hyvä ja kannatettava, koska talous ja ilmastonmuutos kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Hän muistuttaa, että metsät ovat kuitenkin osa kansallista toimivaltaa ja taksonomiaesitys menee näiden osalta liian pitkälle.

Kysymyksessä ei ole vain metsäteollisuuden eduista, vaan Suomen tärkeimmästä kansallisvarallisuudesta ja kansantaloudesta sekä siitä, kuka metsistä päättää.

SDP ja RKP ovat keskustan kanssa samaa mieltä. SDP:n varapuheenjohtajan Niina Malmin mukaan SDP:n mielestä metsätalouden säätely tulee säilyä kansallisessa päätäntävallassa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman muistuttaa, että Suomessa osataan yhdistää metsien kestävä hoito, talous ja työllisyys.

Suomen lopullisesta kannasta päättää eduskunnan suuri valiokunta. Hallituksen kanta pysyy, koska kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit kannattavat hallituksen päätöstä.

EU:n metsäisten maiden äänillä esitystä ei pystytä kaatamaan, mutta ongelmia on myös muilla mailla. Sekä ydinvoima että maakaasu puuttuvat edelleen kestävien investointien joukosta. Muun muassa Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että ydinvoima hyväksyttäisiin mukaan. Tämä on sopinut myös kahdesti hallituksesta ydinvoiman takia lähteneille vihreille.

Maakaasu on erittäin tärkeä monille Keski-Euroopan maille. Niille ei ole yhdentekevää, miten maakaasua EU:n säädöksissä kohdellaan, koska kaasulla haluttaisiin korvata kivihiili. Jotta maakaasuun siirtymiseen saataisiin rahoitusta helpommin ja halvemmalla, pitäisi myös maakaasuinvestoinnit saada vihreän rahoituksen piiriin.

Suomessa hiljattain vierailleen irlantilaisen komissaarin Mairead McGuinnesin mukaan komission esittämiin säädöksiin on mahdollista tehdä muutoksia. Muutoksia olisi kuitenkin vaikea vaatia, jos nykyinen esitys hyväksyttäisiin.

Kestävän rahoituksen kriteerien tavoitteena on saada markkinatalous mukaan ilmastokriisin ratkaisemiseen. Tämän tärkeän tavoitteen saavuttaminen ei edellytä metsiä koskevan päätösvallan luovuttamista komissiolle.

Hallituksen päätös edellyttää, että kaikkien ministereiden on ajettava EU:ssa tinkimättä Suomen virallista linjaa.

Kaikkien ministereiden on ajettava EU:ssa tinkimättä Suomen virallista linjaa.