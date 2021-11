Huoltovarmuus nousi viime vuoden keväällä otsikoihin. Pandemian vyöryessä päälle tuli suuri huoli muun muassa suojainten riittävyydestä. Varautuminen ei ollut sillä tasolla, kuin kuviteltiin ja kansalle kerrottiin. Syyllisten etsiminen on edelleen kesken.

Menneistä on otettava opiksi. Pandemian vaikutukset eivät ole ohi ja kiristynyt tilanne maailmalla edellyttää, että myös energiaa ja ruokaa löytyy varastoista. Esimerkiksi energiantuotannon huoltovarmuus on jäljellä olevan varastoturpeen varassa (MT 17.11.). Uutta energiaturvetta ei varastoihin enää tule. Energiakriisin seurauksena myös ruuantuotanto on maailmanlaajuisesti vaarassa. Varautuminen on viisautta ja vastuut huoltovarmuudesta pitää olla selvillä jo etukäteen.