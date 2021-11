Metsien ympärillä käy kova kuhina sekä Suomessa että EU:ssa. Keskustelun perustella ei voi kuin ihmetellä, kuinka paljon on metsien hoidon "asiantuntijoita". Niitä löytyy Suomen lisäksi runsaasti myös sellaisista EU-maista, jotka ovat onnistuneet hävittämään omat metsänsä jo vuosisatoja sitten. Näitä "asiantuntijoita" löytyy erityisen paljon kaupungeista.

Metsänomistajien ääntä ei kuunnella, vaan keskustelu käydään heidän ohitseen ja ylitseen. Koska metsänomistajat eivät joidenkin mielestä osaa itse hoitaa metsiään, kulkevat vapaaehtoiset metsissä etsimässä muun muassa niin sanottuja korkean suojelutason alueita.

Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, pyrkii unioni monella eri tavalla ottamaan metsämme päätösvaltaansa. Näin siitä huolimatta, että metsäpolitiikka on EU:n perussopimusten mukaan kansallisessa päätösvallassa. Vielä tämä vuoden aikana EU:n on tarkoitus päättää niin sanotusta vihreän rahoituksen luokituksesta eli taksonomiasta. Se menee erittäin syvälle suomalaiseenkin metsään ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ei päässyt yksimielisyyteen Suomen kannasta taksonomiaan. Vaikka hallitus haluaa kaataa esityksen, ovat vihreät ja vasemmistoliitto eri mieltä. Eduskunnan suuri valiokunta päättää perjantaina Suomen kannasta. Näyttää siltä, että vihreät ja vasemmistoliitto jäävät valiokunnassa yksin, koska oppositiopuolueet ovat hallituksen enemmistön kanssa samaa mieltä.

EU:n metsävyörytys ei kuitenkaan jää tähän, vaan lisää on tulossa. Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi listasi sunnuntaina Twitterissä, millaisia EU:n metsää koskevia aloitteita on päättäjien pöydissä. Vaikka taksonomia on ollut nyt vahvasti esillä, todelliset vaikutukset metsiin syntyvät Niemen mukaan kaikkien säädös- ja strategia-aloitteiden yhteenlasketusta summasta.

Niemi totesi viestissään, että jokaisen päätöksentekijän tulisi nyt pohtia tätä kokonaisuutta. Hän kysyy, onko esimerkiksi maan hallituksella asiasta näkemystä.

Myös MTK:n metsäjohtajan Marko Mäki-Hakolan mielestä erilaiset politiikkavalmistelut vyöryvät mutkan kautta suomalaisiin metsiin. Niemen ja Mäki-Hakolan mukaan EU:n metsiä koskevalta esityslistalta löytyy taksonomian lisäksi muun muassa maatalouden cap-uudistus, EU:n metsästrategia, metsien- ja maankäyttöä koskevan Lulucf:n päivitys, puun polton kestävyyttä koskeva Red III -asetus, monimuotoisuusstrategia, metsäkato ja puun laillisuus, maaperästrategia ja ennallistaminen.

Lista on pitkä, mutta Mäki-Hakolan mielestä hallitukselta puuttuu selkeä kanta metsäpolitiikkaan. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila totesi hiljattain MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa, että nyt ovat käsillä suomalaisen metsäalan kannalta kriittiset ajat. Marttilan mielestä metsäasioihin puuttuva EU-komissio on pantava ruotuun.

Metsäkeskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että suomalainen metsäpolitiikka on ollut tuhoisaa eivätkä metsänomistajat ole osanneet tehdä mitään oikein. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan suomalaisia metsiä on hoidettu erinomaisesti. Huolimatta siitä, että metsiä on käytetty paljon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen, metsien puuvaranto on kasvanut 60 vuodessa noin miljardilla kuutiolla noin 2,5 miljardiin kuutioon.

Metsänomistajat ovat seuranneet metsäkeskustelua hämmentyneinä. Kiistämättömän hyvistä tuloksista huolimatta heidät on istutettu syytettyjen penkille, vaikka kiitos olisi paikallaan.

Jos joku uhkaa hyvää metsänhoitoa, on se politikointi. Vähin, mitä kotimaan päättäjiltä voi odottaa, on että he puolustavat yhdessä rintamassa suomalaista metsätaloutta.

