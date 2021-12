Suomen luontopaneeli esitti tällä viikolla kaikkien vanhojen metsien suojelua luontokadon pysäyttämiseksi. Se tarkoittaisi 1,5 miljoonaa metsähehtaaria, joka paneelin laskelmissa yltäisi EU:n vaatimuksiin. Paneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho painottaa, että suojelu korvattaisiin metsänomistajille valtion varoista.

Suojelukorvauksiin kuluisi luontopaneelin mukaan vuoden 2030 loppuun mennessä yhteensä 6,8 miljardia euroa. Se on hyvin konkreettinen ja hurja summa, joka on silti pieni verrattuna menetettäviin työpaikkoihin, veroihin ja vientituloihin. Kun puhutaan metsien mittavasta suojelusta, puhutaan samalla suomalaisen hyvinvoinnin rahoituksesta. Se on tarpeen päätöksissä ainakin tiedostaa.