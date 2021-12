Useat viljanostajat nostivat viime viikolla tarjouksensa kaurasta, ohrasta ja vehnästä 300 euroon tonnilta. Hintataso on nyt poikkeuksellisen kova. Erittäin poikkeuksellista on myös, että Suomen viljamarkkinat edustavat EU:n hintakärkeä. Pula tavarasta on tuonut Suomen hintoihin paljon puhutun "Itämeri-lisän" ilmeisesti ensimmäistä kertaa.

Viljojen hintaralli näyttää saavan jatkoa niin Suomessa kuin maailmallakin. Lannoitteiden raju hinnannousu vaikuttaa jo tulevan satokauden viljelysuunnitelmiin (sivu 8). Jos peltoa ei kylvetä ja lannoiteta, myös sato jää saamatta. Niukkuus nostaa jo nyt ruuan hintaa maailmalla. Mikäli viljelijät eivät uskalla tehdä tuotantopäätöksiä, ruokamarkkinoilla on luvassa ikäviä yllätyksiä.