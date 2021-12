Ruokaketjussa näyttää olevan laaja yksimielisyys viljelijöiden talousahdingoin syvyydestä. Ongelman tunnistaminen ei kuitenkaan ole johtanut konkreettisiin toimiin.

Neuvottelut maatalouden kannattavuuskriisistä ja mahdollisista ratkaisuista jatkuivat perjantaina. Niitä ei löytynyt, vaan elintarvikeketjun sopimussuhteista päätettiin tilata selvitys maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyösti Arovuorelta. Sitä käsitellään ruokaketjun kokouksessa tammikuun lopulla.

On hyvä, että asiaa selvitetään, mutta osa ongelmista tiedetään. Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta totesi hiljattain, että kaupan ja alkutuottajan välisen sopimuksen hinnantarkistusehto on tuottajan kannalta kohtuuton. Lautakunnan mukaan vastaavankaltainen asetelma saattaa olla joissakin elintarvikeryhmissä myös alkutuottajan ja elintarviketeollisuuden välillä. (MT 17.12.)

Kaikki ruokaketjun toimijat ovat sitoutuneet reiluihin kauppatapoihin, mutta reiluuden tulkinnassa on eroja. Vaikka lautakunnan antamassa lausunnossa kysymys on yksittäisestä tapauksesta, ongelma on laajempi. Voi jopa sanoa, että alalla vallitsee pelon ilmapiiri.

Esimerkiksi perunavarastot ovat viimevuotista pienemmät ja kustannukset suuremmat, mutta perunan tuottajahinta laskee. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan yksi mahdollinen syy ovat kasvis- ja perunakauppaan liittyvät kilpailutukset.

Kuvaavaa tilanteelle on, etteivät tuottajat halunneet kommentoida MT:lle tilannetta omalla nimellään. Erään tuottajan mukaan keskusliikkeelle ei voi sanoa yhtään vastaan, koska siitä seuraa heti rangaistus. Toisella viljelijällä on vuoden kattavat sopimus pakkaamon kanssa, jossa hinnan on sovittu seuraavan markkinatilannetta, mutta hinnannousua ei ole tullut.

Kauppa ei välttämättä osta suoraan tuottajilta, vaan välissä on pakkaamo. Niillä on kova kilpailu keskusliikkeiden suuntaan.

Kaupan suuret ketjut ovat valmiita keskustelemaan ruokaketjun reiluudesta ja sen eri osien kannattavuudesta. Ne eivät kuitenkaan ota syytä viljelijöiden talousahdingosta niskoilleen. Sekä K- että S-ryhmän mielestä suurimmat ongelmat löytyvät etenkin tuottajien ja teollisuuden välisistä sopimuksista.

Kesko on valmis ruokaketjun sopimusmuutoksiin, kunhan hyöty menee tuottajalle. Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mielestä teollisuus on kuitenkin avainasemassa (MT 8.12.). SOK:n kenttäjohtajan Arttu Laineen mukaan S-ryhmä on täysin valmis keskustelemaan muun muassa valikoimajaksoista tai muista kaupankäyntitavoista ja käytännöistä, joiden muuttaminen voisi parantaa tilannetta (MT 10.12.).

Elintarviketeollisuusliitto ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä mukaan keskustelussa on unohdettu, että alkutuotannon lisäksi kustannusnousuja on kohdistunut myös elintarviketeollisuuteen.

Vaikka ratkaisua viljelijöiden taloustilanteen parantamisesta käydään hyvässä hengessä, ruokaketjun eri toimijat siirtävät vastuuta toisilleen. Ratkaisun pitää löytyä markkinoilta. On aivan selvä, että alkutuottajien saama osuus ruokakorin hinnasta on nyt selkeästi liian pieni.

Jos kukaan ei tingi osuudestaan, ruuan hinnan pitää nousta. Vaikka tuottajan saama hinta esimerkiksi perunasta ja juureksista kaksinkertaistuisi, ei se kuluttajan kukkarossa paljon tunnu. Perunan tuottajahinta on noin 17 senttiä kilo. Punajuuresta, porkkanoista, avomaan kurkusta ja sipulista valmistetusta jouluisesta rosolliannoksesta tuottajan osuus on Kasvistieto Oy:n laskelman mukaan kahdeksan senttiä.

On tärkeää, että ratkaisua tilanteeseen haetaan ruokaketjussa yhdessä. On yhteinen etu, että ruokamarkkinat saadaan toimimaan terveellä tavalla. Ratkaisujen etsimiseen ei ole loputtomasti aikaa, koska taloustilanne on kustannusten rajun nousun ja heikon satovuoden jälkeen akuutti.

