Venäjän puheet sotilasliitto Naton mahdollisesta laajenemisesta saavat yhä jäisempiä sävyjä. Joulun alla maan presidentti Vladimir Putin vaati Natolta takeita siitä, ettei se ota uusia jäsenmaita Venäjän rajoilta. Joulupäivänä Kremlin tiedottaja varoitti Suomea ja Ruotsia Nato-jäsenyyden vakavista seurauksista.

Itsenäisinä maina Suomi ja Ruotsi päättävät tietysti itse myös puolustuksestaan. Suomessa Nato-jäsenyydeltä puuttuu toistaiseksi kansan tuki, mutta uskottavan puolustuskyvyn takana se on yhtenäinen. Monesta Euroopan ja Nato-maastakin poiketen Suomella on oma koulutettu ja varustettu armeija. Yhdessä vahvan maanpuolustustahdon kanssa se on tärkein turvatakuu, tapahtuipa maailmalla mitä tahansa.