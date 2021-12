EU-komission taksonomia-esitys näkyy jo Suomen metsissä, vaikka koko hankkeen voimaantulo lykkääntyi ensi kesään. Askolalainen Matti Jäppilä ei jäänyt odottamaan, lievenevätkö yli 13 hehtaarin metsätiloille kaavaillut suojeluvelvoitteet vai eivät. Kalliomännikkö sai lähteä mahdollisten lisävelvoitteiden alta. (MT 27.12.).

Samanlaisia aavistushakkuita on tiedossa eri puolilla maata. Yksittäisen metsänomistajan näkökulmasta toiminta on ymmärrettävää. Kokonaisuuden kannalta huonosti valmistellussa esityksessä näyttävät kuitenkin nyt häviävän kaikki. Metsänomistaja ei uskalla hoitaa omaisuuttaan haluamallaan tavalla ja samalla sekä biodiversiteetti että hiilensidonta kärsivät. Komissiolla ja sen esitystä tukevilla suomalaispoliitikoilla on kiire muokata kantojaan. Muuten vahinko pahenee.