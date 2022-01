Suomelle tuli vuodenvaihteessa täyteen 26 vuotta EU:n jäsenmaana. Yhtä kauan on jatkunut kiistely jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Vastaava kiistely on toki tuttua kaikkialla EU:ssa.

Mielipidekyselyissä sekä EU-jäsenyys että yhteisvaluutta euro saavat suomalaisilta vahvan tuen. Kansalaisten enemmistö kokee edelleen niistä saadun hyödyn maksettua hintaa suuremmaksi.

EU:n kannattaisi silti varoa, millaisen kuvan se toiminnallaan kansalaisille antaa.

Yleinen EU:lle lausuttu toive on, että se olisi iso isoissa ja pieni pienissä asioissa. Suunta – ainakin Suomesta katsottuna – näyttää ikävä kyllä täysin päinvastaiselta.

Viime kuukausina on kiihtynyt taistelu siitä, kuka päättää suomalaisista metsistä, taloutemme keskeisestä kivijalasta. Suomi on metsien hoidossa, hyödyntämisessä ja suojelussa maailman mallimaa. Mutta niinpä vaan EU-komissio on työntämässä pikkutarkan sääntelyn ja byrokratian lonkeronsa metsiimme ilmasto- ja ympäristöpolitiikan varjolla. Tämä on paitsi turhauttavaa, myös vaarallista.

Vain pari viikkoa sitten komissio alkoi tulkita uusiksi Suomen eläinpalkkiojärjestelmää vaatien siihen muutoksia heti tästä vuodesta alkaen. Muutokset olisivat isku jo valmiiksi vaikeuksissa olevien kotieläintilojen talouteen.

"Pitkästä aikaa hulluinta, mitä EU on esittämässä", kommentoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila komission aikeita tuoreeltaan (MT.fi 20.12.). Keskiviikkona Marttila vaati Sanna Marinin (sd.) hallitusta torjumaan jyrkästi komission esityksen.

Samaan aikaan kun Euroopassa käydään sotaa, EU:lla on aikaa näperrellä pienen jäsenmaan elinkeinoille käsittämättömiä ja vahingollisia säädöksiä. On kuin komissio tahallaan haluaisi tärvellä unionin maineen. Varaa siihen ei olisi.

Venäjän ja Ukrainan rajalla vallitsee laajenevan sodan uhka. Samaan aikaan Venäjä sanelee ehtojaan Euroopan maiden puolustukselle ja liittolaisuuksille.

EU:n pienuus isoissa asioissa korostuu 10. tammikuuta, kun Venäjän ja USA:n presidentit keskustelevat Euroopan tilanteesta. EU:ta siellä ei näy.

Euroopassa soditaan, mutta komissio näpertelee sääntöjä Suomen elinkeinoille.