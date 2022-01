Venäjä julkaisi ehdotuksensa uusista turvallisuustakuista joulukuussa. Venäjä haluaa Yhdysvalloilta takuut, ettei Nato laajene Itä-Eurooppaan ja Kaukasukselle. Presidentti Vladimir Putin vaati konkreettisia sopimuksia, joissa sotilasliitto Nato sitoutuu siihen, ettei se laajene enempää itään. Samalla Venäjä ilmoitti, että se on valmis aloittamaan välittömästi neuvottelut takuista Yhdysvaltojen kanssa.

Venäjän vaatimuksen taustalla on Naton avoimien ovien politiikka. Se tarkoittaa, että jokainen maa voi halutessaan hakea Naton jäsenyyttä. Presidentti Putin on toistuvasti myös sanonut, että länsi ja Nato pettivät Saksojen yhdistymisen yhteydessä Neuvostoliiton kanssa tehdyn suullisen sopimuksen, ettei Nato laajene itään. Lännen mukaan tällaista sopimusta ei ole tehty.

Venäjän varaulkoministerin Sergei Rjabkovin mukaan Venäjä haluaa nyt ”teräsbetoniset takuut” siitä, että Ukraina ja Georgia eivät saa koskaan liittyä Natoon. Vaatimus koskee myös Suomea ja Ruotsia, koska Venäjä on Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mielestä huolissaan kaikesta Naton laajentumisesta.

Krimin valloituksen, Itä-Ukrainan sodan ja poliittisen opposition kovan kohtelun seurauksena Venäjä on joutunut kansainvälisessä politiikassa sivuraiteille. Kovilla vaatimuksillaan Venäjä tuli ryminällä mukaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Se on ehkä koko operaation tavoite. Venäjälläkin tiedetään, etteivät sen vaatimukset mene läpi, mutta ne saivat aikaan kokousten suman, joissa Venäjä on keskeinen toimija.

Yhdysvallat ja Venäjä tapasivat maanantaina Genevessä, Nato ja Venäjä keskustelivat keskiviikkona Brysselissä ja Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö Etyj tapasi eilen Venäjän edustajia Wienissä. Kokous on merkittävä, koska Etyjin pysyvässä neuvostossa ovat mukana Yhdysvaltojen ja Venäjän lisäksi muun muassa liittoutumattomat maat, kuten Suomi ja Ruotsi sekä Ukraina ja Georgia.

Euroopan unioni on joutunut seuraamaan Euroopan turvallisuudesta käytäviä keskusteluja sivusta. EU:n ulko- ja puolustusministerit toki pitävät omia kokouksiaan Ranskassa. Kokouksen aiheita ovat itäisen Euroopan turvallisuustilanne ja EU–Kiina-suhteet.

Venäjän kovat vaatimukset on tyrmätty laajalti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi jo uudenvuodenpuheessaan, että "Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme".

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg viittasi keskiviikkona Niinistön puheeseen. Stoltenberg toisti Naton periaatteen, että millä tahansa maalla on oikeus hakea Naton jäseneksi, eivätkä ulkopuoliset maat voi puuttua toisten maiden sisäisiin asioihin.

Hän kuitenkin korosti, että Nato on valmis jatkamaan keskusteluja Venäjän kanssa, mutta ei millä tahansa ehdoilla. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan neuvottelujen jatko riippuu Naton ja Yhdysvaltojen vastaukista.

Venäjän haluaa korostaa omaa asemaansa keskustelemalla suoraan suurvallan kanssa ohi EU:n. Toisaalta Yhdysvaltojen mielenkiinto kansainvälisessä politiikassa on suuntautunut yhä vahvemmin Kiinan ja Kaukoitään. Kiinan taloudellinen merkitys on kasvanut ja sen halu lisätä vaikutusvaltaansa alueella huolestuttaa Yhdysvaltoja.

Ajatellaanko Venäjällä, että Yhdysvaltojen lisääntynyt kiinnostus Kaukoidän suuntaan antaa Venäjälle nyt mahdollisuuden lisätä vaikutusvaltaansa Euroopassa?

Joka tapauksessa diplomatian superviikko on tärkeä Euroopan turvallisuudelle. Neuvottelut eivät ole helppoja, mutta pääasia on, että niitä käydään. EU:n pitää ottaa omaa turvallisuuttaan koskevissa neuvotteluissa vahvempi rooli. Vastuusta ei voi loputtomasti ulkoistaa.

EU:n pitää ottaa omaa turvallisuuttaan koskevissa neuvotteluissa vahvempi rooli.