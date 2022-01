Maataloudessa kustannusten nousu oli viime vuonna erittäin nopeaa ja voimakasta. Kuluttaja sai kuitenkin nauttia edelleen edullisesta ruuasta. Pellervon taloustutkimus PTT huomautti katsauksessaan perjantaina, että ruuan hinta nousi Suomessa vuonna 2021 ainoastaan 0,3 prosenttia.

Yleinen hintojen nousu maailmalla kertoo, että pitkä matalan inflaation aika on toistaiseksi ohi. Maailmalla ja muualla EU:n alueella hintojen nousu on koskenut myös ruokaa. Esimerkiksi USA:ssa ruoka oli joulukuussa yli kuusi prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. EU:ssa ruuan kuluttajahinta nousi PTT:n mukaan viime vuonna keskimäärin 1,5 prosenttia. Nousua EU:ssakin voi pitää maltillisena muuhun hintojen nousuun verrattuna.

Suomalaiselle maataloudelle vuodesta 2021 tuli kriisivuosi. Sato kärsi kuivuudesta, polttoaineet, sähkö ja lannoitteet kallistuivat, mutta tuotemarkkinoilta ei ollut apua saatavissa. Viljapula toki nosti viljan hintaa, mutta myytävää kertyi vähän. Kotieläintiloilla, etenkin sianlihantuotannossa, rehun hinta käänsi katteet rajusti miinukselle.

Suomalaisessa ruokaketjussa on jokin pahasti vialla, kun ruuan hinta ei reagoi ketjun alkupään suuriinkaan muutoksiin. Näitä vikoja on tosin etsitty koko ketjun voimin ja vastuuministerin johdolla. Myös ruokamarkkinavaltuutettu on tutkinut tilannetta. Mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Suomen elintarvikemarkkinoiden kokonaisarvo on noin 20 miljardia euroa. Hintamuutoksia ajatellen yksi prosentti summasta tarkoittaa 200 miljoonaa euroa. Muuhun EU:hun verrattuna suomalaiselta ruokaketjulta jäi siis viime vuonna saamatta satoja miljoonia.

Kuten PTT katsauksessaan toteaa, maatalouden kustannuskriisiin on peräänkuulutettu vastuunkantoa koko ruokaketjulta. Se tarkoittaisi paitsi ruuan hinnan, erityisesti tuottajahintojen nousua kustannuksia vastaaviksi. Näyttää kuitenkin siltä, että kaupan kova hintakilpailu estää tämän.

PTT:n ennustamalla ruuan hinnan nousulla on tuottajien kannalta kiire. Puuttuva markkinaraha näivettää nyt kotimaista ruuantuotantoa.

