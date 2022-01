Kello käy, mutta Hakulista ei näy. Maatiloilla eletään taloudellisesti piinaavaa talvea. Kannattavuuskriisi ja sen päälle vyöryvät seuraukset tunnistetaan koko ruokaketjussa, mutta apu viipyy. Sitä on odotettu erityisesti markkinoilta. Maatalouden raju kustannusten nousu ei silti ole juurikaan näkynyt tuottajahinnoissa.

Syitä on puitu maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) kokoamassa, koko ruokaketjun kattavassa työryhmässä. Leppä on uhannut myös lainsäädäntötoimilla, elleivät ruokamarkkinat reagoi alkutuotannon kustannuskriisiin.

Perjantaina koolla ollut MTK:n johtokunta piti käsittämättömänä, etteivät ruokakauppa ja teollisuus kykene edelleenkään tuomaan ketjun läpi välttämättömiä korotuksia tuottajahintoihin.

"Markkinoiden kyky suoriutua on ollut kelvotonta. Valtiovallan on lunastettava puheensa. Jos markkina ei toimi hyvällä, on se pantava toimimaan kovin keinoin", vaati MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila (MT.fi 21.1.).

Suomessa huomataan tällä hetkellä huonosti, mitä maataloudessa on tapahtumassa. On ymmärrettävää, että sodanuhka Euroopassa ja ennätyslukemissa leviävät koronatartunnat hallitsevat julkisuutta. Maataloudessa on kuitenkin kyse tärkeimmän perustarpeemme ruuan tuotannosta. Siihen pitäisi herätä ministeri Lepän lisäksi muunkin hallituksen.

Leppä asetti syksyllä vuodenvaihteen takarajaksi sille, että ruokaketju hakisi itse ratkaisut markkinoiden toimimattomuuteen. Takaraja on mennyt, mutta ratkaisut puuttuvat.

"Ihmettelen suuresti, miten voi olla niin, että elintarvikealalla ei näytä olevan mitään merkitystä sillä, miten kustannukset kehittyvät, nousevat ja siirtyvät eteenpäin. Monella alalla tämä on itsestäänselvyys. Siellä on indeksit ja kynnykset sovittuna, mutta tällä alalla ei", Leppä tuskaili MT:lle perjantaina.

Ministerin suurikaan ihmettely ei enää riitä. On aika siirtyä puheista tekoihin. Jalostava teollisuus on hintaneuvotteluihin ilmeisen kyvytön ja ennätystulosta tekevä kauppa ilmeisen haluton. Maatalouden hätään on silti korkea aika löytää ratkaisut.

