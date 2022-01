Suurista työttömyysluvuista huolimatta moni ala kärsii tekijäpulasta. Suomen yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan 63 prosentilla työnantajayrityksistä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Peräti 80 prosenttia yli kymmenen hengen yrityksistä valittaa osaajapulaa. EK:n tammikuun suhdannebarometrin mukaan työvoiman saatavuusongelmat ovat selvästi suurin este yritysten kasvulle.

Niukkuus työvoimasta on pakottanut yritykset miettimään omaa houkuttavuuttaan työpaikkana. Samalla tavalla kunnat ja seutukunnat joutuvat pohtimaan houkuttavuuttaan paitsi yritysten myös niiden tarvitsemien työntekijöiden näkökulmasta.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätöiden haku käy nyt kuumimmillaan. Etsintä on molemminpuolista. Nuori hakee itselleen kiinnostavinta työpaikkaa, työnantajat tutkivat hakijoita mielessään tulevaisuuden rekrytointitarpeet. Työntekijöistä käytävä kisa koskee yhä vahvemmin myös kesätyöntekijöitä.

Kesätöitä arvioidaan Suomessa olevan tarjolla tänä vuonna noin 120 000 nuorelle. Eniten kesätyöpaikkoja on julkisella sektorilla ja järjestöissä. Yksityisellä puolella suurin työnantaja on kauppa, jolla on normaalisti ollut kesäisin avoinna noin 30 000 työpaikkaa.

Paljon kesätöitä on niin ikään matkailu- ja ravintola-alalla, jota tosin edelleen varjostaa epävarmuus mahdollisten koronarajoitusten jatkumisesta. Moni paiskii kesän töitä myös rakennuksilla ja erikokoisissa teollisuusyrityksissä.

Korona-aika on tuonut työelämään suuren muutoksen, joka koskee myös osaa kesätöistä. Se, että valtaosasta niin sanottua tietotyötä on tullut paikasta riippumatonta, on suuri mahdollisuus sekä yrityksille että työntekijöille.

Yrityksillä on nyt mahdollista palkata osaajia näiden asuinpaikasta riippumatta. Tietotyötä etsivän "työssäkäyntialue" ei tunne enää maantieteellisiä rajoja. Muutos on vasta alussa, mutta se voimistuu varmasti.

Työnantajien kannattaa olla hereillä ja etsiä kilpailuetuja työelämän muutoksesta. Työn mielekäs järjestäminen ratkaisee, kiinnostavatko yrityksen avoimet tehtävät myös työnhakijoita.

