Suomen autokannan keski-ikä nousi viime vuonna uuteen ennätykseen. Autoalan Keskusliiton tiistaina antaman tiedotteen mukaan käytössä olevien autojen keski-ikä on nyt 12,6 vuotta. Romutukseen autot päätyvät keskimäärin 22 vuoden iässä.

Autojen keski-ikä on noussut joka vuosi vuodesta 2008 alkaen. Korona-aikana uusia autoja on rekisteröity noin viidennes normaalia vähemmän, mikä on edelleen vauhdittanut autokannan vanhenemista.

Moni ajaisi mielellään uudella autolla. Korkea autovero on kuitenkin pitänyt Suomen jo vuosikymmenten ajan vanhojen autojen maana.

Uudempaan autokantaan tulisi pyrkiä sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen päästöjen takia. Tällä hetkellä politiikka ohjaakin uusien autojen kauppaa ilmastosyistä vahvasti sähköautoihin.

Kiinnostava, mutta ei yllättävä tieto, ovat suuret alueelliset erot autojen iässä. Autoalan Keskusliiton mukaan nuorin autokanta löytyy kasvukeskusmaakunnista. Uudellamaalla autojen keski-ikä on 10,3 vuotta, mutta Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa huristellaan keskimäärin 14,6 vuoden ikäisellä autolla. Nopeimmin autokanta on viime vuosina vanhentunut Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Suurimmat syyt autokantojen eroihin ovat alueiden väliset tuloerot sekä työsuhdeautojen suuri määrä kasvukeskuksissa. Esimerkiksi Uudellamaalla rekisteröitiin viime vuonna noin 27 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, mutta Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa vain noin kolmannes tästä.

Uusilla autoilla ajavat ne, joilla on siihen varaa tai joille työnantaja sellaisen järjestää. Siksi myös hallituksen vahva tuki liikenteen sähköistämisestä kohdistuu suureksi osaksi pääkaupunkiseudun vauraimmille alueille. Samoilla alueilla olisi tosin hyvin tarjolla myös julkista liikennettä.

Kun vanhan polttomoottoriauton omistaminen ja käyttö tehdään aina vain kalliimmaksi, maalla asuva pienituloinen käytännössä pakotetaan yhä vanhemman auton rattiin.

Sähköautojen lisääminen voi olla järkevää ilmastopolitiikkaa. Tällä hetkellä se näyttää kuitenkin lisäävän ihmisten ja alueiden välisiä tuloeroja.

Sähköautoja suosiva politiikka lisää tuloeroja ihmisten ja alueiden välillä.