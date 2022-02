Yli 700 000 suomalaista arvelee muuttavansa toiselle paikkakunnalle tulevan parin kolmen vuoden aikana. Suuri muuttohalu käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) lauantaina julkistamasta kyselytutkimuksesta.

Vahvimmat perusteet uuden asuinpaikan valinnassa ovat asumisen viihtyvyys ja laatu, luonnonläheisyys, turvallisuus ja työpaikan saanti. Näitä kaikkia painotti noin 60 prosenttia muuttohalukkaista – Helsingistä muuttoa suunnittelevista peräti 70–79 prosenttia.

Kiinnostavaa on myös, että vain kolmannes muuttoa suunnittelevista toivoo tulevalta asuinalueeltaan kaupunkimaisuutta. Myöskään kuntaveron suuruus ei suurimmalla osalla näytä ratkaisevan uuden kotikunnan valintaa.

Ensimmäinen koronavuosi 2020 nousi maan sisäisessä muutossa ennätysvuodeksi. Tilastokeskuksen mukaan kotikuntaa päätyi tuolloin vaihtamaan lähes 300 000 suomalaista. KAKS:n tutkimuksesta voi päätellä, että maassamuutto jatkuu myös lähivuodet vahvana.

Korona-aika on pakottanut ihmiset muuttamaan elämäänsä monella tapaa. Lomamatkat ulkomaille ovat olleet käytännössä poikki. Vapaa-ajalla on pitänyt etsiä turvallista väljyyttä ja uusia harrastuksia. Rajoitukset ovat varmasti välillä ahdistaneet. Moni on silti löytänyt elämäänsä uutta sisältöä, jonka haluaa säilyttää myös pandemian väistyttyä.

Kaksi vuotta poikkeusaikaa aiheuttaa pitkäkestoisia muutoksia. Kun rajoituksia nyt nopeasti puretaan, ihmisten korona-aikana oppima käytös ei muutu yhtä ripeästi. Kaukomatkojen ja suurien massatapahtumien suosio tuskin palaa heti entiselleen. Monelle Pohjanmaa on kohteena edelleen Thaimaata houkuttavampi.

Ihmisten elämässään kokemat muutokset vaikuttavat myös asumistoiveisiin. KAKS:n kyselyssä esille tulleet kärkitoiveet ovat tuttuja lukuisista aiemmista kyselyistä. Korona-aika näyttää kuitenkin saaneen muuttajat tuumasta toimeen. Osaltaan tätä vauhdittaa se, ettei konttoritöitä enää jatkossa tehdä konttoreissa.

Se, että ihmiset toteuttavat asumistoiveitaan, muuttaa koko yhteiskuntaa. Muutos poikkeaa totutusta. Muutoksessa onnistuminen vaatii myös päättäjiltä täyden huomion.

