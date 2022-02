Vastuu lapsista ja nuorista on yhteinen

Kirkon Yhteisvastuukeräys alkoi sunnuntaina. Keräyksen teemana on tänä vuonna koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Kerätyt varat jaetaan kotimaassa Lasten ja nuorten keskuksen etsivään nuorisotyöhön. Kirkon Ulkomaanavun kautta varoja ohjataan myös sisällissodasta toipuvan Etelä-Sudanin lasten auttamiseen.

Keräykseen osallistuminen on yksi tapa kantaa vastuuta tärkeässä asiassa. Jokainen voi toki myös omalla toiminnallaan tukea ja rohkaista arjessaan kohtaamiaan, avun tarpeessa olevia nuoria.

Pian kaksi vuotta kestänyt korona-aika on lasten ja nuorten osalta tarkoittanut etäkoulua ja -opiskelua, eristystä kaveripiiristä, yksinäisyyttä ja monien harrastusten katkeamista. Tämä on useiden tutkimusten mukaan lisännyt nuorten ahdistus- ja masennusoireilua sekä itsetuhoisia ajatuksia.

Poikkeusaika on kohdellut perheitä eri tavoin. Jos perheessä on ollut riskiryhmiin kuuluva, myös perheen lapset ovat saattaneet viettää koko pandemia-ajan käytännössä eristyksissä. Monessa perheessä korona-aika on vienyt vanhemmilta työpaikan tai kaatanut yrityksen.

Koronan korkeista tartuntaluvuista huolimatta rajoituksia pystytään nyt onneksi purkamaan. Oli erinomainen päätös, että koulut palasivat joulutauolta lähiopetukseen. Myös lasten ja nuorten harrastuksilta rajoitukset poistettiin nopeasti.

On kuitenkin paljon havaintoja korona-aikana "kadonneista" lapsista ja nuorista. Kaikki eivät ole palanneet kouluun, opiskeluun tai harrastuksiin. Suomella on nyt kiire löytää kadonneet nuorensa ja auttaa heidät takasin normaaliin elämään. Yhteisvastuukeräyksen kohde ei siksi voisi olla tärkeämpi.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on aikuisten vastuulla. Kun sitä tuetaan – tavalla tai toisella – tuetaan samalla yhteistä tulevaisuuttamme. Osa ongelmista tarvitsee ratketakseen ammattiapua. Se vaatii myös rahaa.

On myös aika vaihtaa julkisuudessa vallalla oleva ongelmakeskeinen puhe puheeksi toivosta ja hyvästä tulevaisuudesta. Myös sille on Suomessa hyvät perusteet.

