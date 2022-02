Sodan uhka Ukrainassa paheni viikonloppuna nopeasti ja dramaattisesti. Perjantaina Yhdysvallat kehotti kansalaisiaan poistumaan maasta välittömästi. Samaan päätyi Suomi myöhään perjantai-iltana. Lauantaina joukkoon liittyivät muun muassa Ruotsi, Espanja ja Liettua.

Kehotukset kertovat, että Venäjän hyökkäystä Ukrainaan pidetään yhä todennäköisempänä. Perjantai-iltana Yhdysvallat julkisti tiedustelutietonsa, joiden mukaan hyökkäys alkaisi mahdollisesti ylihuomenna keskiviikkona.

On huomattava, että äärimmäisen jännittyneessä tilanteessa kaikki tiedot ja niiden julkistaminen ovat myös informaatiovaikuttamista. Kaikella ääneen lausutulla tavoite on hämmentää vastapuolta ja vahvistaa omaa asemaa.

Joka tapauksessa Venäjä on omilla toimillaan ajanut Euroopan uuden sodan partaalle. Se on miehittänyt Krimiä ja osia Itä-Ukrainasta jo vuodesta 2014. Nyt se on keskittänyt 130 000 sotilaan armeijan Ukrainan rajalle ja käynnistänyt sotaharjoitukset yhdessä hallitsemansa Valko-Venäjän kanssa.

Sotilaallinen uhka tulee harjoitusten myötä pohjoisesta lähelle Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa. Etelässä, satamakaupunki Odessan lähellä Venäjän sotalaivasto kiristää otettaan Mustanmeren meriliikenteen hallinnassa.

Venäjän tavoite on liittää Ukraina "etupiiriinsä" Valko-Venäjän tapaan. Se on vaatinut länneltä ja Natolta "turvatakuita" siitä, ettei sotilasliitto ota uusia jäseniä Venäjän naapureista. Etyj-maat ja Euroopan unioni ovat torjuneet yhtenäisinä Venäjän vaatimukset, ja tämän yhtenäisyyden on pakko pysyä.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa keskusteluyhteyttä ovat viime metreille pitäneet tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Keskiviikkona Moskovaan matkustaa Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz.

Lauantaina Dagens Nyheterin haastattelussa presidentti Niinistö ilmaisi syvän huolensa tilanteen kiristymisestä. Diplomatian tie kriisin ratkaisussa uhkaakin loppua kesken.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan olisi järjetön teko, jolla maa uhkaa koko Euroopan turvallisuusjärjestystä. Turvatakuita vaativaa Venäjää ei taas uhkaa kukaan.

Takuita vaativa Venäjä uhkaa koko Euroopan turvallisuutta. Maata itseään ei uhkaa kukaan.