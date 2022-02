Kotimaan talven matkailusesonki alkaa tänään, kun Etelä-Suomen koululaiset suuntaavat talvilomilleen. Vaikka suuri osa perheistä viettää loma-ajan kotonaan, täyttyvät viikonloppuna tiet myös hiihtokeskuksiin ja muihin lomakohteisiin menijöistä.

Erityiseksi lomaviikkojen alun tekee se, että Suomi on niiden alla päässyt vihdoin purkamaan koronarajoituksia. Maanantaina sekä ruoka- että anniskeluravintoloiden aukioloaikoja pidennettiin puoleen yöhön. Eilen torstaina sosiaali- ja terveysministeriö totesi epidemian tasaantuneen ja arvioi myös tartunnan saaneiden taudinkuvan lieventyneen. Nämä ovat hyviä ja helpottavia uutisia.

Vuosi sitten Suomi oli lähes suljettu. Suurin osa suomalaisista odotti vielä ensimmäistä koronarokoteannostaan. Nyt toisen annoksen on saanut 86 prosenttia aikuisväestöstä ja kolmannenkin liki 60 prosenttia. Pelko on väistynyt ja tilalle on tullut toivo koko pandemian laantumisesta.

Vaikka päivittäiset tartuntaluvut ovat yhä huipussa, sairaaloiden kuormitus on pysynyt hallinnassa. Tartuntojen sijaan seurataankin nyt hoitopaikkojen riittävyyttä. Vakavaoireisen taudin uhka koskee enää lähinnä rokottamattomia.

Rajoitusten sijaan terveysviranomaiset luottavat ihmisten vastuulliseen toimintaan. Keinot tartuntariskin minimoimiseen tunnetaan ja niitä on edelleen syytä käyttää.

Vain pari kuukautta sitten hallitus joutui suurten tartuntalukujen vuoksi ottamaan käyttöön niin sanotun hätäjarrumekanismin. Olisi suuri vahinko, jos samaan vielä Suomessa päädyttäisiin.

Rajoitusten purkamisesta ja talouden avaamisesta hyötyvät kaikki. Erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle sekä tapahtumajärjestäjille epidemia-aika on ollut raju isku. Alat ovat menettäneet sulkujen aikana myös työntekijöitään muille toimialoille. Ruokaravintoloiden sulkeminen vei asiakkaat monilta niille raaka-aineita toimittaneilta tuottajilta ja pienjalostajilta. Paluu normaaliaikaan on iso helpotus monelle yrittäjälle.

Kevättalven hangista voi nyt nauttia koko Suomessa. Luvassa on lisääntyvää valoa ja vapautta.

Kevättalven hangille luvassa on lisääntyvää valoa ja vapautta.