Koko maailma katsoo nyt Ukrainaan. Vaikka kansainvälisen yhteisön huomio ei etulinjassa taistelevia ukrainalaisia suoraan hyödytä, välillisesti sen merkitys on valtava. Venäjän käsittämättömät toimet on laajalti tuomittu. Hyökkääjän siviiliväestöön kohdistuvat iskut on tärkeä paljastaa.

Jo tässä vaiheessa huomattavan monet ovat sitä mieltä, että Venäjä on hävinnyt sodan. Se on eristetty demokraattisesta lännestä ja suljettu ulos merkittävästä kansainvälisestä kaupasta.

Venäjän talous romahtaa ja kaikki kynnelle kykenevät länsimaiset yritykset jättävät maan. Myös yhä useammat venäläiset kääntyvät sotaa vastaan, kun sen todellisuus viranomaisten sensuurista huolimatta selviää maan kansalaisille.

Urheilussa ja muussa kulttuurissa venäläiset ovat joutuneet jo sivuraiteelle. Lännessä viihtyvien rikkaiden oligarkkien elämä on vaikeutunut hetkessä. Presidentti Putinin politiikka on tehnyt heistäkin henkilöitä, joiden toimintaa länsimaissa seurataan tarkasti ja varauksellisesti.

Vaikka Venäjä häviäisi aloittamansa sodan, Ukrainan voittoa tai edes selviämistä on vaikea ennustaa. Sankarillisesti ylivoimaista hyökkääjää vastustanut Ukraina joutuu neuvottelemaan rauhasta hankalassa tilanteessa.

Yksinään rintamalle jätetty maa ei materiaalisesta avusta huolimatta välttämättä pysty painostamaan Venäjää tilanteeseen, jossa ratkaisusta neuvoteltaisiin oikeudenmukaiselta pohjalta.

Tilannetta vaikeuttaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin pelko kasvojen lopullisesta menetyksestä myös oman kansansa edessä. Kansainvälisesti hän on arvovaltansa jo menettänyt. Silti neuvotteluratkaisu on myös Venäjän näkökulmasta toivottava. Sen kärsimät tappiot ovat jo nyt valtavat. Sotatoimien jatkaminen ei palauta sen arvovaltaa enää maailman silmissä.

Jossain vaiheessa maan johdon pitäisi pystyä ajattelemaan, miten Venäjä voisi itse aiheuttamastaan taloudellisesta katastrofista selvitä.

Vaikka neuvottelut alkaisivat ja tulokseenkin päästäisiin, Ukrainan kohtaloa ei saa nyt unohtaa. Venäjän toimet on muistettava pitkään ja samalla palautettava mieleen maan oman sisäisen opposition ja Valko-Venäjän kansannousun taistelu ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta.

Niissä on ratkaisu myös Venäjän omaan ongelmaan, vaikka maan johto juuri tätä pelkääkin.

